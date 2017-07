Fußball Matthias Mietz schießt SpVgg. Wutöschingen zum Turniersieg

1:0 nach Verlängerung gegen die SG Bettmaringen/Mauchen im Finale der Sportwoche des FC Weizen. Platz drei für SV Stühlingen

Fußball: – Titelverteidiger SpVgg. Wutöschingen hat erneut das Turnier beim FC Weizen gewonnen. Allerdings brauchte es eine Verlängerung, ehe Matthias Mietz das Siegtor gegen die SG Bettmaringen/Mauchen erzielte. Dritter wurde der SV Stühlingen nach einem 2:0 gegen den VfR Horheim-Schwerzen

SpVgg Wutöschingen-SG Bettmaringen/Mauchen 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (106.) Mietz. – SR: Philipp Wendt (Küssaberg). – Der Spvgg Wutöschingen war anzumerken an, dass sie direkt vom Pokalspiel aus Dogern zum Finalspiel angereist war. Beide Mannschaften erspielten sich wenig hochkarätige Chancen. Folgerichtig ging es in die Verlängerung. Nach einem Durcheinander im Strafraum der SG Bettmaringen/Mauchen war es Matthias Mietz, der vier Minuten vor Schluss den Ball aus etwa sieben Metern über die Linie drückte. Somit siegt die Spvgg Wutöschingen zum vierten Mal in Folge an der Weizener Sportwoche.

Die Torjägerkanone holte sich Frank Kech von der SG Bettmaringen/Mauchen, der mit sechs Toren in drei Spielen alle anderen Torschützen hinter sich ließ.

SV Stühlingen – VfR Horheim-Schwerzen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (30.) Albiez, 2:0 (70.) Lizureck. – SR: Jürgen Vogelbacher (Schwerzen). – Der SV Stühlingen war im Spiel um den dritten Platz klar überlegen, spielte sich aber wenig Chancen heraus. Nach der Führung von Albiez nach einer halben Stunde ging lang nichts nach vorn. Erst nach einem Lattenknaller von Blatter, gut 20 Minuten vor Schluss, den Ronny Lizureck abstaubte, fiel die Entscheidung zu Gunsten der Stühlinger Mannschaft.