Regionalsport Hochrhein Masters-Finale beim SC Lauchringen

FC Tiengen 08 ist der Titelverteidiger beim 26. Rothaus-Hallenmasters am Sonntag beim SC Lauchringen. SV 08 Laufenburg hat nach seinen Siegen bei den Qualifikationsturnieren beim FC Tiengen 08 und beim VfB Waldshut die Favorietnrolle inne

Hallenfußball: (neu) Beim 26. Rothaus-Hallenmasters geht’s rund. Gesucht wird der Hallenkönig 2017. 24 Teams haben sich bei den Vorrundenturnieren beim FC Tiengen 08 und VfB Waldshut für das Masters-Finale am Sonntag beim SC Lauchringen in der dortigen Sporthalle qualifiziert und spielen ab 9 Uhr um den Titel. Dabei geht es um 600 Euro Preisgeld für den Sieger. Titelverteidiger ist der FC Tiengen 08.

Nach den Siegen in den beiden Qualifikationsturnieren ist der SV 08 Laufenburg beim Endturnier in Lauchringen der große Favorit. In der Vergangenheit gab es allerdings bei den Endturnieren immer wieder Überraschungen. Die Karten werden am Sonntag auf jeden Fall neu gemischt. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für die Zwischenrunde (geplanter Beginn: 15 Uhr). Das Halbfinale der Gruppensieger der Zwischenrunde soll um 17.24 Uhr starten. Das Finale haben die Organisatoren für 18 Uhr geplant.

Vorrunde: Gruppe 1: SC Lauchringen Oldies, FC Erzingen, VfB Waldshut U19, FC Tiengen 08. – Gruppe 2: VfR Horheim, SC Lauchringen, AGS Lauchringen Old Stars, SC Zurzach/CH. – Gruppe 3: FC Erzingen II, FC Wettingen/CH, FC Tiengen 08 II, T.I.G. Bad Säckingen. – Gruppe 4: SV Nollingen, AGS Lauchringen, SV Eschbach, VfB Waldshut. – Gr.5: SV 08 Laufenburg, FC Tiengen 08 III, FC Niederweningen/CH, FC Lohn/CH. Gr. 6: FC Dettighofen, SV Rheintal, VfB Waldshut II, SC Lauchringen II.