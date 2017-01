Martin Weiss mit maximaler Ausbeute für SV Eichsel II

Spitzenreiter der Tischtennis-Landesliga blamiert sich fast beim Remis gegen Schlusslicht TV Denzlingen. Zwei Niederlagen für die Verbandsliga-Frauen des Frauen des SV Nollingen

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen

TTF Stühlingen II –

TTC Iffezheim

7:7

(gru) Hauchdünn schrammte die Stühlinger Reserve an einer Überraschung vorbei. Nach dem an Spannung kaum zu überbietenden Fünfsatzsieg von Jessica Faller gegen Spitzenspielerin Barbara Gerstner führten die Gastgeberinnen gegen den Tabellendritten bereits mit 7:4. In der Folge hatte erst Jennifer Faller gegen Natalie Seiser bei einer 2:1-Führung den Matchball auf dem Schläger. Sie unterlag aber ebenso wie nach ihr Tatjana Lasarzick, die gegen Martina Schief nach einer 2:1-Führung noch im fünften Satz ihr Spiel verlor. Die letzte Möglichkeit, die Partie zu gewinnen, hatte dann Anja Müller, die allerdings gegen Sophia Merkel chancenlos war. Zuvor hatten Lasarzick/Müller das Doppel im fünften Satz gewonnen, und in den Einzeln punkteten Lasarzick und Jessica Faller je zwei Mal. Jennifer Faller und Müller gewannen je ein Einzel.

TTV Altdorf –

SV Nollingen

8:4

Ohne die erkrankte Claudia Hackl war für den Tabellenfünften beim auf Rang neun stehenden Aufsteiger nichts zu holen. Neben dem Doppel wurden zwei Einzel abgeschenkt. Während Petra Kaufmann ihr Doppel mit Adelina Bejtaga sowie alle drei Einzel gewann, gingen ihren Doppelpartnerin und Nicole Weber leer aus.

SV Nollingen –

TTV Kappelrodeck

2:8

Erneut nur zu dritt hatten die Gastgeberinnen gegen den Tabellenführer kaum eine Chance und zudem mehrfach Pech. Bejtaga/Kaufmann verloren ihr Doppel im fünften Satz nach 2:0-Führung. Kaufmann setzte sich danach im fünften Satz gegen Vanessa Maier durch und holte gegen Ursula Maier mit 3:0 den zweiten Punkt. Nicole Weber lag gegen Astrid Seiler mit 0:2 hinten, gewann den dritten Satz in der Verlängerung und holte sich mit 11:7 den vierten Satz. Im fünften Satz vergab sie geschlagene sieben Matchbälle und verlor am Ende unglücklich mit 17:19. Ähnlich ging es Bejtaga gegen Vanessa Maier, der sie ebenfalls im fünften Satz unterlag.

Landesliga Männer, Staffel 2

TTF Stühlingen –

DJK Villingen

9:3

(mos) Mit einem klaren Sieg gegen den Tabellenachten schafften es die TTF Stühlingen, am Tabellenführer TTC Mühlhausen dran zu bleiben, der seinerseits, mit einem 9:7 beim Tabellensechsten TV St. Georgen, knapp an einer Niederlage vorbei schrammte. „Ausschlaggebend waren die drei gewonnenen Doppel und dass beim Stand von 5:3 Sven Demuth sein Spiel in der Verlängerung des fünften Satzes für sich entscheiden konnte“, freute sich Mannschaftsführer Jens Lasarzick über den Sieg gegen eine Mannschaft, die seiner Meinung nach nichts auf einem Abstiegsplatz zu suchen hat. Die Punkte im Doppel holten Gerd Schönle/Joshua Birreck, Alexander Dorka/Lasarzick und Frank Schädler/Sven Demuth. Im Einzel waren Schönle und Schädler je zwei Mal erfolgreich, Dorka und Demuth steuerten je einen Punkt bei.

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II –

TV Denzlingen

8:8

Trotz eines sehr gut aufgelegten Martin Weiss, der sowohl gegen Martin Frey, Falk Weitkamp als auch das Doppel an der Seite von Manuel Brugger gewann, schaffte es der Tabellenführer nicht, gegen das Schlusslicht beide Punkte zu ergattern. An den beiden Ersatzspielern Patrick Jünge (2) und Torsten Einhaus lag es ebenfalls nicht, sie spielten drei Siege ein. „In der Mitte waren Björn Jünge und ich völlig von der Rolle. Das war einfach eine schlechte Leistung von uns und eine sehr gute vom TV Denzlingen“, zog Spielführer Jens Kreutler sein Fazit. P. Jünge/Einhaus holten ebenfalls einen Punkt im Doppel und Brugger punktete gegen Weitkamp.

SV Nollingen –

FT 1844 Freiburg III

6:9

„Wir konnten gegen den Tabellendritten überraschend gut mithalten, aber zu einem Punktgewinn hat es leider ganz knapp nicht gereicht“, war Kapitän Georg Ranert vom Tabellensiebten ein wenig enttäuscht, den im Abstiegskampf so wichtig benötigten Punkt nicht eingefahren zu haben. Im Doppel waren Christian Riehm/Oliver Grass erfolgreich, gingen dafür im Einzel beide zwei Mal leer aus. Gerhard Gretsch holte in der Mitte zwei Punkte, G. Ranert einen. Hinten steuerten Heger und Escher je einen Punkt bei.