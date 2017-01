Marco Unger meldet sich zurück

Eishockey: Der 24-jährige Verteidiger des EHC Herrischried will nach seiner schweren Schulterverletzung bald wieder aufs Eis. Interview vor der Partie der White Stags beim HC Fischbach-Göslikon in Wohlen

Will der EHC Herrischried in dieser Saison noch an der Spitze der 3. Schweizer Liga (Gruppe 5) mitmischen, muss er am Sonntag in Wohlen beim Tabellenvorletzten HC Fischbach-Göslikon siegen. Gern mit dabei wäre Verteidiger Marco Unger (24) aus Mumpf/CH. Der gelernte Metzger hat wegen einer Verletzung im ersten Spiel die komplette Hinrunde verpasst.

Marco, Sie haben sich gegen Ihren Ex-Club EHC Rheinfelden schwer verletzt. Was ist da genau passiert und wie geht es Ihnen heute?

Ja, das ist Richtig. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt und war nun fast drei Monate außer Gefecht. Mittlerweile befinde ich mich aber schon wieder im Aufbautraining und werde die White-Stags bald wieder aktiv unterstützen können.

Wie sehr freuen Sie sich auf Ihr Comeback?

Extrem! Eishockey ist mein Leben. Besonders freue ich mich, die tolle Atmosphäre an unseren Heimspielen selbst wieder zu verspüren.

Sie sind seit vergangener Saison beim EHC Herrischried und haben auch schon zweimal gegen den HC Fischbach-Göslikon gespielt. Auf was muss das Team in Wohlen achten?

FiGö ist ein Team, das immer sehr körperbetont spielt und zu kontern weiß. Deswegen müssen wir von Anfang an hellwach sein, unsere Chancen nutzen und hinten gut stehen.

Was ist an diesem Auswärtsspiel so besonders?

Im vergangenen Jahr waren rund 200 Herrischrieder Fans dabei. Sie sorgten für Heimspielstimmung und heizten uns richtig ein. Das wird hoffentlich dieses Jahr genau so sein.

Was ist Ihr persönliches Ziel für die restliche Saison?

Mein Ziel ist es, wieder vollkommen fit zu werden und wenigstens noch ein paar Spiele zu machen. Da bin ich sehr optimistisch eingestellt.