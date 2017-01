Manuel Metzger wird nicht belohnt

Autorennfahrer aus Rickenbach-Hütten beendet – auf Rang zwei liegend – das 24-Stunden-Rennen in Dubai vorzeitig wegen eines Unfalls seines Teamkollegen

Motorsport: (sk) Manuel Metzger aus Rickenbach-Hütten wurde zum Saisonauftakt nicht belohnt. Beim 24-Stunden-Rennen in Dubai zeigte der in Frauenfeld lebende Wahlschweizer vom Team Black Falcon im Mercedes-AMG GT3 zwar eine herausragende Leistung. Die wurde aber wegen des Unfalls eines Teamkollegen nicht in ein zählbares Ergebnis umgemünzt.

Bereits im freien Training machte Metzger deutlich, dass der 5,399 Kilometer lange Wüstenkurs für ihn kein Problem darstellt. Beim ersten Einsatz in einem GT3-Fahrzeug auf dem Dubai Autodrome überzeugte der 30-Jährige sofort mit schnellen Rundenzeiten. Am Qualifikationstraining darf reglementbedingt nur ein Fahrer teilnehmen. Metzgers Teamkollege Jeroen Bleekemolen übernahm diese Aufgabe und stellte die Startnummer zwei mit der schnellsten Runde auf die Pole-Position.

Das Rennen begann vielversprechend. Startfahrer Bleekemolen konnte den ersten Platz verteidigen und übergab den Mercedes-AMG GT3 in Führung liegend an Metzger. Von der ersten Runde an lieferte sich der Deutsche ein Fernduell mit den späteren Gesamtsiegern und war größtenteils der schnellste Mann auf der Strecke. Im Laufe des Rennens stieg Metzger vier Mal ins Cockpit der Startnummer 2 und bestätigte den ersten Eindruck in jedem Stint.

Durch einige unglückliche Code-60-Phasen, die das Rennen mit einer Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h neutralisieren, verlor die Startnummer 2 im Rennverlauf viel Zeit. Metzger und seine Teamkollegen Bleekemolen, Patrick Assenheimer und Khaled Al Qubaisi verkleinerten wieder die Lücke zum Gesamtführenden. Erst ein Unfall in der Dämmerung bedeutete das Aus für das bis dahin auf Platz zwei gelistete Fahrerquartett.

„Leider sind wir nicht ins Ziel gekommen. Das Podium wäre realistisch gewesen, vielleicht sogar mehr“, sagte ein enttäuschter Manuel Metzger nach dem Rennen: „Bis auf das Ergebnis habe ich nur Positives zu berichten. Das Auto war super zu fahren. Wir haben sehr schnell ein Setup gefunden, das allen Fahrern gefallen hat. Außerdem haben die Jungs vom Team Black Falcon einen tollen und fehlerfreien Job gemacht.“