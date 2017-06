Fußball Manuel Beyrle zurück zum FC Bad Säckingen

Fußball-Kreisliga A: Aufsteiger freut sich über Zugang des Eigengewächses

Fußball-Kreisliga A: – Aufsteiger FC Bad Säckingen will in der neuen Saison die Basis legen, sich nach drei Jahren in der Versenkung zunächst in der Kreisliga A zu etablieren. Helfen soll der 19-jährige Manuel Beyrle, der aus den A-Junioren des SV Weil zurück ins Hochrheinstadion wechselt. Der in Harpolingen lebende Abwehrspieler trug bis zu den C-Junioren das Trikot des FC Bad Säckingen und wechselte dann zum SV Weil. Dort durchlief er die Junioren-Teams des Landesligisten und hatte zuletzt als Kapitän einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Verbandsliga. in 21 Spielen erzielte er zwei Tore.