Radsport Lukas Stamm fährt "volle Pulle" auf seinem Mountainbike

SÜDKURIER-Interview mit dem zwölfjährigen Nachwuchs-Biker des RSV Bad Säckingen nach seinem überraschenden Sieg auf dem Mountainbike beim Frankfurter Straßenrennen "Rund um den Finanzplatz"

Zürich, Hessen, Südafrika, Lörrach, Obersäckingen – Lukas Stamm (12) hat in seinem jungen Leben schon an vielen Orten gewohnt. Eines blieb immer: seine Lust auf den Radsport. Seit fast vier Jahren ist er eines der Talente des RSV "Trompeter" Bad Säckingen. Beim Rad-Klassiker "Rund um den Finanzplatz" in Frankfurt und beim Abendrennen in Bad Säckingen siegte er – auf seinem neuen Mountainbike.

Lukas, bist Du jetzt Mountainbiker oder Straßenfahrer?

Ich fahre lieber mit meinem neuen Mountainbike. Da bin ich auch beim Kids-Cup dabei. Vor kurzem in Hausach bin ich von Platz 50 noch auf den 13. Platz in meiner Altersklasse U13 vor gefahren.

Aber noch besser warst Du beim Rad-Klassiker am 1. Mai in Frankfurt, der ja bei den Profis eine ganz große Nummer ist.

Stimmt. Da habe ich in meiner Altersklasse gewonnen.

Bist Du mit Deinen Eltern einfach mal so nach Frankfurt gefahren?

Nein, wir waren aus privaten Gründen dort in der Nähe. Und meine Eltern haben mich dafür angemeldet. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Rennen so bekannt ist.

Und Du hast mit Deinem Mountainbike das Straßenrennen gewonnen?

Ja. Ich war mit meinem Kumpel am Start. Zu zwölft sind wir los im U13-Rennen. Die anderen hatten alle Rennräder und waren einen Kopf größer als ich. Da verliere ich wohl – habe ich gedacht. Ich habe nicht geglaubt, dass ich die alle vom letzten Startplatz aus überholen kann und ich so viel Kraft habe. Aber ich bin gleich nach dem Start an ihnen vorbei. Ich fahre immer gleich volle Pulle.

Nach drei Kilometern warst Du im Ziel vorn?

Ja. Wir mussten eine drei Kilometer lange Runde fahren. Aus Versehen sind wir sogar weiter gefahren und haben zwei Runden gemacht.

Wie war die Stimmung?

Super. Eben weil alle Zuschauer im Ziel auf die Profis gewartet haben. Wir haben viel Applaus bekommen. Der Siegerpokal wird mir noch zugeschickt. Aber ein Profi hat mir noch seine Trinkflasche geschenkt.

Hier in Bad Säckingen hast Du auch auf Deinem Bike gewonnen.

Ja, ich will alle Rennen fahren und den Gesamtsieg in meiner Klasse.