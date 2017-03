Ligaverbleib für SG Öflingen/Wehr

Saisonfinale für Radballer des RSV Öflingen und des RSV Wallbach. Wallbacher Schüler sichern sich den Ligaverbleib

Radball: (wah) Der vorletzte Spieltag der Schüler B (U13)-Radballer fand in Alpirsbach statt. Aus unserer Region starteten zwei Mannschaften. Die beiden Wallbacher Lukas Stocker und Mika Schrott wollten bei ihrem letzten Spieltag ihre weiße Weste verteidigen, was ihnen auch beeindruckend gelang.

Gleich zu Beginn mussten Elias Engel und Felix Hinnenberger vom RSV Öflingen gegen die Wallbacher eine 3:5-Niederlage einstecken. Danach wurde Alpisrbach II mit 3:0 besiegt. Im weiteren Verlauf des Turniers war das Duo Stocker/Schrott nicht mehr zu bremsen. Mit tollem Zusammenspiel und dem richtigen Torriecher gelang den beiden zuerst ein 6:0 gegen Alpirsbach I und anschließend wurde Hardt I mit 8:0 vom Platz gefegt. Somit stehen die zwei Wallbacher uneinholbar mit 26 Siegen, also 78:0 Punkten, und einer Tordifferenz von plus 152 an der Tabellenspitze und haben sich somit für die baden-württembergische Meisterschaft und das Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert.

Die beiden jungen Öflinger Radballer Elias Engel und Felix Hinnenberger mussten zwar gegen Alpirsbach I noch eine 1:4-Niederlage einstecken, konnten sich dann aber steigern und in den beiden folgenden Spielen jeweils ein Unentschieden erkämpfen. Ein 3:3 gab's gegen Lauterbach und ein 1:1 gegen Prechtal. Am kommenden Samstag bestreitet das Duo dann seinen letzten Spieltag in Öflingen.

In Öflingen waren danach die Routiniers der Landesliga aktiv. An deren letztem Spieltag ging es für die SG Öflingen/Wehr um den Klassenverbleib. Ein mit einer 3:5-Niederlage gegen Alpirsbach I verkorkster Start brachte das Duo Julian Urich/Markus Buchner nicht aus dem Konzept. Im Spiel gegen den Tabellenführer aus Weingarten wuchsen die beiden über sich hinaus und zeigten ihr ganzes Können auf dem Rad. Dies wurde am Ende des heiß umkämpften Spiels mit einem 4:4 belohnt. Danach gelang der SG Öflingen/Wehr noch ein knapper, aber verdienter 5:4-Sieg gegen Prechtal IV, was in der Endabrechnung die notwendigen Punkte zu Tabellenplatz acht und damit zum Klassenverbleib brachte.

Raffael Albietz und David Schillinger starteten in einem spannenden Spiel, in dem sie immer die Oberhand behielten, mit einem 6:3-Sieg ins Turnier. Gegen Weingarten mussten sie danach eine knappe 3:4-Niederlage einstecken. 4:4 stand es am Ende gegen Prechtal V. Das letzte Spiel entschieden die beiden Öflinger mit 4:3 für sich. Dies bedeutete in der Schlusstabelle den siebten Platz.