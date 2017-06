Regionalsport Hochrhein Letzte Chance für den SV Schwörstadt

Fußball-Kreisliga A-West: Schlusslicht erwartet den SV Istein zum Kellerduell. SG Niederhof/Binzgen nur Außenseiter gegen erstarkten FC Steinen. FV Degerfelden kann im Derby gegen den SV Karsau alles klar machen

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Im Abstiegskampf geht es in den beiden letzten Saisonspielen noch einmal richtig rund. Die Lage hat sich nach dem vergangenen Wochenende weiter zugespitzt. Vor allem für die SG Niederhof/Binzgen, die auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Der SV Schwörstadt hat die Gunst der Stunde nicht nutzen können, die Chance auf den Ligaverbleib ist dennoch weiterhin da. Allerdings können sich die Schwörstadter nur noch in die Abstiegsspiele retten.

Zwei Spiele, zwei Siege – so müsste der Plan beim SV Schwörstadt aussehen. Andernfalls ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Das Schlusslicht tritt gegen den 14. der Liga, den SV Istein, an. Es ist ein echtes Abstiegsendspiel. Der FV Degerfelden kann im Derby gegen den SV Karsau den Ligaverbleib endgültig klar machen. Dafür braucht es jedoch einen Sieg. Die Aufgabe ist schwer. Der SV Karsau ist wieder in der Spur zurück, seit vier Spielen unbesiegt. Dabei gab's zuletzt zwei Siege in Folge. Die Karsauer verschenken sicher nichts. Ein bisschen geht's auch ums Prestige. So ein Derby hat seine eigenen Gesetze.

Mit einigen Sorgen erklärte Trainer Dirk Tegethoff von der SG Niederhof/Binzgen nach der Niederlage in Hausen: "Es wird immer enger." Der Blick auf das Restprogramm bestätigt diese Einschätzung. Die SG tritt am Samstag gegen den nach der Winterpause stark auftretenden FC Steinen an und fährt zum Saisonfinale zum SV Todtnau, der immer noch um Platz zwei kämpft. Im schlimmsten Fall können die Niederhofer und Binzger sogar auf den letzten Platz abrutschen. Wenn allerdings das zuletzt fehlende Glück zurückkehrt, ist in beiden Spielen sicher etwas drin.