Lena Soehnle und Urs Rotkamm furios

Ski alpin: Am Oberjoch zeigen die regionalen Ski-Asse ihr Können

Ski, alpin: – Bei frühlingshaften Temperaturen am Oberjoch-Pass im Allgäu zeigten Lena Soehnle (SC Bad Säckingen) und Urs Rotkamm vom SC Waldshut, was in ihnen steckt. Das DUo überzeugte unter den rund 140 Startern in den zwei vom Schwäbischen Skiverband ausgerichteten CIT-FIS-Wettbewerben. Es waren die bundesweit besten Alpinathleten der U18- und der jüngeren Jahrgänge der U21-Klasse auf eisiger Piste am Start.

Beim Riesenslalom auf fair gesetztem Kurs setzte Lena Soehnle ihrer Erfolgsserie fort und war schon nach dem ersten Durchgang auf Rang 26 die beste Fahrerin des Skiverbandes Schwarzwald, dicht gefolgt von Lea Mai (SZ Rheinfelden) auf Rang 28 und Chiara Horning (SC Muggenbrunn) auf Rang 33. Bei den Jugendstartern stand für Urs Rotkamm (SC Waldshut) zunächst Rang 38 und für Nils Haser (Skiteam Freiburg) Platz 55 als Ausgangsposition für den Finaldurchgang.

Mit einem guten zweiten Lauf schob sich Lena Soehnle auf Platz 24 und verbesserte so ihre FIS-Punkte. Lea Mai kam beim Sieg von Carolin Lippert (SC Gaissach) auf Platz 27, Chiara Horning erreichte Platz 30, Olivia Wenk (SC Löffingen) Platz 33, Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) Platz 38, Malina Mittermaier (SC St. Blasien) Platz 45 und Katharina Waibel (SZ Müllheim) Platz 49. Bei den Männern sorgte Urs Rotkamm mit Platz 31 bei 57 gewerteten Fahrern für die beste Schwarzwälder Platzierung. Nils Haser kam auf Rang 44 und Nicolas Kiefer (SC Engen) beendete das Renenn auf Platz 55. Es siegte Fabian Gratz (SC Altenau).

Eine Herausforderung war der Slalom, bei dem lediglich Katharina Waibel auf Rang 22, als Letzte in der Wertung, in beiden Durchgängen ins Ziel kam. Bei den Männern sorgte der steile Hang für eine Ausfallquote von über 70 Prozent. Unbeeindruckt zeigten sich jedoch Ferdinand Löffler (WSG Feldberg), der mit zwei guten Läufen auf Rang zehn vorfuhr und Urs Rotkamm, der in einer furiosen Aufholjagd und siebtschnellster Zeit im zweiten Durchgang einen Fahrfehler aus de ersten Lauf wett machte und auf Platz zwölf, beide gut sechs Sekunden hinter Sieger Fabian Himmelsbach (SC Sonthofen), ins Ziel kam.