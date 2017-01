Lena Soehnle jubelt am Tegernsee

17-jähriges Ski-Talent des SC Bad Säckingen gewinnt Einzelwertung und Team-Rennen im Parallelslalom und wird zudem Fünfte im Riesenslalom

Ski, alpin: – Ein erfolgreiches Rennwochenende hat Lena Soehnle, 17-jährige alpine Rennläuferin des SC Bad Säckingen, in Ostin am Tegernsee geschafft. Im Riesenslalom am Auftakttag schon auf Rang fünf und Zweitschnellste der U18-Wertung, feierte sie am zweiten Tag im Parallelslalom souverän die Einzelwertung für sich.

Mit fünf Rennläufern war der Jugendkader des Skiverbandes Schwarzwald (SVS) bei der Deutschland-Pokal-Serie am Ödberg bei kalten Temperaturen und eisiger Piste zum Nacht-Riesenslalom bei Flutlicht angetreten. Nicht nur die ungewohnten Lichtverhältnisse, sondern auch eine unruhige Piste und eine enge Kurssetzung für die langen Riesenslalom-Ski forderten die 125 Athleten.

Lena Soehnle legte schon im ersten Durchgang mit der viertschnellsten Laufzeit den Grundstein in ihrer Lieblingsdisziplin, fiel jedoch durch einen Fehler im zweiten Lauf noch auf Rang fünf zurück. Der Parallelslalom war dann ganz nach ihrem Geschmack und mit zweimal Laufbestzeit sicherte sie sich den obersten Platz auf dem Podest. Bei den Männern überzeugte Luis Diehm (SC Neustadt), der sich im engen Ergebnisfeld auf Gesamtrang 18 unter 74 gewerteten Fahrern positionieren konnte. In der U18-Klasse bedeutete dies Platz sechs. Luis Wohlschlegel (Skizunft Rheinfelden) kam auf Rang 25, dicht gefolgt von Tobias Gritsch (SC Waldshut), der nach langer Pause in seinem ersten Renneinsatz war, auf Rang 27, Philipp Streich (SC Kandel) wurde 56.. Es siegte Tobias Schratt (SC Hohenfurch).

In der Einzelwertung des Parallelslalom sah mit Ausnahme von Lena Soehnle keiner der SVS-Jugendfahrer das Ziel. Als Team setzten sie sich im Parallel-Event sensationell gegen das favorisierte Team aus Albstadt, amtierender Deutscher Mannschaftsmeister, durch und gewannen die Gastwertung trotz Unterzahl, es fehlte eine zweite weibliche Starterin.

SVS-Jugendtrainer Thomas Burda (SZ Feldberg) äußerte sich sehr erfreut über die Erfolge seiner Athleten: „Wir bieten bis zu dreimal in der Woche ganztägig und in einer Trainerkooperation auch noch an zwei Nachmittagen Training am Feldberg an. So lassen sich Schule und Sport individuell vereinbaren und das zahlt sich in zunehmend guten Leistungen aus.“