Ski alpin Lena Soehnle fährt trotz Handicap auf Rang drei

Ski alpin: Starke Platzierungen der Schwarzwälder Skirennfahrer beim Skifinale im Tannheimer Tal

Ski alpin: – Mit elf Top Ten-Platzierungen in den Einzelwettbewerben traten die alpinen Jugendrennnläufer des Skiverbandes Schwarzwald den Heimweg vom Finalwochenende um die Deutschen Mannschaftsmeisterschaft und den letzten Rennen der Deutschlandpokal-Wertung am Füssener Jöchle im Tannheimer Tal in Österreich an. Die Schneeverhältnisse waren zwar noch sehr gut, reichten aber nicht mehr für die Riesentorlaufwettbewerbe aus, so dass alle Rennen als Parallelslalom auf verkürzten Strecken ausgerichtet wurden.

Lena Soehnle (SC Bad Säckingen), Chiara Horning (SC Muggenbrunn), Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) und Urs Rotkamm (SC Waldshut), die schon während der gesamten Saison mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam machten, fuhren auch beim Ligafinale wieder die herausragenden Ergebnisse ein. Soehnle, ging gar noch angeschlagen mit einer Fußverletzung in die Rennen und erreichte auf Rang drei einen Podestplatz. Tags darauf wurde sie Achte. Chiara Horning fuhr zweimal auf Rang sechs, Olivia Wenk (SC Löffingen) erzielte mit Rang 13 ihre beste Platzierung des Wochenendes.

Bei den Männern buchte Urs Rotkamm mit den Plätzen drei, vier und sechs die besten Ergebnisse. Ferdinand Löffler schaffte ebenfalls als Dritter einmal den Sprung aufs Podest und wurde außerdem Fünfter. Nils Haser (Skiteam Freiburg) auf Rang neun und Yannic Geiger (SZ Lahr) als Achter steuerten mit ihren Topergebnissen ebenfalls noch zum guten Abschneiden des Jugendkaderteams bei. In der Endwertung der Deutschlandpokal-Serie kam Ferdinand Löffler auf Rang zwei der U18-Wertung, Lena Soehnle wurde U18-Dritte und Chiara Horning U18-Vierte.

Mit Spannung erwartet wurde der abschließende Parallel-Teamwettbewerb bei dem die letzten Punkte zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft gesammelt wurden. Schon in der ersten Runde gewannen die baden-württembergischen Mannschaften zum Teil souverän gegen die bayerischen Vertreter, die allerdings nur mit fünf Teams ins Rennen gegangen waren. Lediglich das sächsische Team, welches ebenfalls in Bayern startet, zog ins Viertelfinale ein.

Von den drei SVS-Teams musste sich im Viertelfinale das Team des Bezirks IV, mit Olivia Wenk, Nils Haser, Luis Diehm (SC Neustadt) und Ferdinand Löffler als erstes verabschieden, auch wenn Löffler in Führung liegend erst durch einen Sturz kurz vor dem Ziel gegen den schwäbischen Topläufer Philipp Gassner ausschied. Das Team Bezirk 2 und Friends mit Chiara Horning, Damaris Vetter (SC Kandel), Yannic Geiger, Paul Tinsel (SC Konstanz) und Patrick Deniffel (SSV Markt Rettenbach) kam ins kleine Finale, verlor dort aber gegen Vorjahressieger Albstadt 1.

Bis ins Finale kämpfte sich das Team Hochrhein, für das Lena Soehnle, Karina Ebner (SC Ibach), Urs Rotkamm, Tobias Gritsch (SC Waldshut) und Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) ins Rennen gingen. Dort zogen sie aber gegen den neuen Deutschen Mannschaftsmeister Ulm 1 mit 4:1 den Kürzeren. In der Gesamtmeisterschaftswertung der Mannschaften kam das Bezirk 2 Team auf Rang vier, dicht gefolgt vom Hochrhein-Team auf dem fünften Platz. Das Team des Bezirks IV fuhr mit krankheitsbedingt reduzierter Mannschaft auf den achten Platz im Endklassement.