Gewichtheben Landestrainer besucht SV 08 Laufenburg

Gewichtheben: Tipps von Oliver Caruso für den Nachwuchs

Gewichtheben: (frä) Einen Kaderlehrgang auf dem Herzogenhorn verband der leitende Landestrainer Oliver Caruso mit einem Besuch des Jugendtrainings beim SV 08 Laufenburg. Er nutzte die Gelegenheit, um sich auf den aktuellen Stand der Jugendarbeit am Hochrhein zu bringen. Während des von den Trainern Werner Stöcklin und Lukas Roß geleiteten Trainings wurde der ehemaligen Bundestrainer auch gleich aktiv in das Training der elf Nachwuchsheber mit eingebunden und gab so wertvolle Tipps an diese weiter. Nach der Trainingseinheit trafen sich die verantwortlichen Trainer zu einer gemeinsamen Sitzung, um mit Oliver Caruso die Anforderungen und Ziele des neuen Stützpunktes Laufenburg zu besprechen. Ein weiterer Besuch durch den Landestrainer in Laufenburg wurde für August vereinbart.