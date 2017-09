Fußball-Bezirksliga Land unter beim SV Buch

Fußball-Bezirksliga: Wolkenbruch und Hagel flutet den neuen Sportplatz. Schiedsrichter Timo Bugglin erklärt Anlage nach Wartezeit für unbespielbar

Fußball-Bezirksliga: Die erste Spielabsage der neuen Saison ist perfekt. Schiedsrichter Timo Bugglin erklärte den Sportplatz des SV Buch nach einer halbstündigen Wartefrist für unbespielbar und schickte sowohl den Gastgeber als auch den SV Jestetten wieder in die Kabine. Unmittelbar vor dem Anpfiff war ein 20-minütiger Wolkenbruch über Buch niedergegangen und hatte den sanierten Platz binnen Minuten in eine Seen-Landschaft und die Treppe zwischen Vereinsheim und Sportplatz zur Kopie des römischen "Trevi-Brunnen" verwandelt.

Kaum hatte Schiedsrichter Arne Scharf (Waldshut-Tiengen) die Kreisliga-Partie zwischen dem SV Buch II und dem SV BW Murg II (2:2) abgepfiffen, sprinteten Schiri, Spieler und Zuschauer unters Vordach am Vereinsheim. Innerhalb Sekunden entlud sich ein heftiges Unwetter über dem Sportplatz und verwandelte die Spielfläche in eine Seenplatte. Die Drainage war binnen Minuten überfordert, in heftigen Kaskaden schwappte das Wasser vom Sportplatz hinunter vor das Vereinsheim.

Gut 20 Minuten dauerte das Schauspiel mit Regen, Blitz, Donner und Hagel – dann bat Schiedsrichter Timo Bugglin die Mannschaften aus der Kabine. Was sich den Spielern und Offiziellen auf dem Rasen bot, verschlug ihnen die Sprache. Das Wasser stand teilweise knöcheltief. Timo Bugglin ordnete eine Wartefrist an und schaute sich die Anlage eine halbe Stunde nach dem offiziellen Anstoßtermin nochmals an: "Es ist offensichtlich: Der Ball kann nicht gespielt werden. Die Gefahr für die Spieler aber auch für die Sportanlage wäre zu groß."

Zudem schob sich von Westen bereits eine zweite "schwarze Wand" heran. So wäre wohl angesichts niht vorhandenem Flutlicht ein ordentliches Spiel über 90 Minuten mit eventueller erneuten Unterbrechung wohl kaum möglich gewesen. Sowohl Spieler als auch Trainer und Zuschauer hatten Verständnis für die Absage. Wegen zufrieden waren die Gastgeber allerdings mit der Leistungsfähigkeit ihrer Drainage, denn auch gut 45 Minuten nach dem Wolkenbruch stand das Wasser noch immer auf dem Rasen – wenn auch nicht mehr so hoch.

Impressionen von der Spotranlage nach dem Wolkenbruch beim SV Buch