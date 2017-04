Leichtathletik LG Hohenfels trainiert am Bodensee

Leichtathletik: 32 Nachwuchssportler bereiten sich im Trainingslager in Konstanz auf die neue Saison vor

Leichtathletik: (hv) Bereits zum neunten Mal in Folge war der Nachwuchs der LG Hohenfels in den Osterferien zum beliebten Trainingslager in Konstanz zu Gast. 32 jugendliche Leichtathleten der Stammvereine ASC Albbruck, FC Bernau, LC Buch, TV Laufenburg und LC Waldshut-Tiengen erfüllten eine Woche lang, betreut von mehreren Übungsleitern und Helfern, die Jugendherberge mit dem weithin sichtbaren „Wasserturm“ im Konstanzer Stadtteil Allmannsdorf mit Leben. Trainiert wurde zweimal täglich auf dem nahe gelegenen Sportgelände der Universität Konstanz. Mit großem Eifer wurde an der Form für die bevorstehende Leichtathletik-Saison gefeilt. Ausflüge nach Konstanz und ein „Bunter Abend“ rundeten das Programm ab. Bild: Helmut Vogler