Leichtathletik LG Hohenfels: Kerstin Matt und Pekka Roppo auf dem Podest

Kerstin Matt wird beim 30. Wylandlauf in Andelfingen/Schweiz in der AK 30 Zweite. Pekka Roppo läuft auf den dritten Platz

Leichtathletik: (sk) Kerstin Matt von der LG Hohenfels wurde beim 30. Wylandlauf in Andelfingen/CH in der AK 30 Zweite. Der Lauf zählt zum Zürich-Lauf-Cup. 500 Athleten waren am Start. Kerstin Matt bewältigte den 14,4 km langen, coupierten Geländelauf im Zürcher Weinland in 1:04,30 Stunden. Starker Konkurrenz musste sich der Klettgauer Pekka Roppo erwehren. Als Dritter in der AK 30 schaffte er aber in 48:39 Minuten auch einen Podestplatz.