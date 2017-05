Leichtathletik LG Hohenfels: Die Uhren am See stehen auf Null

LG Hohenfels: Die Uhren am See stehen auf Null

33. Schluchseelauf steigt am Sonntag. Zehn-Kilometer-Lauf erlebt seine Premiere

Leichtathletik: (gew) Mit einer Premiere wartet die LG Hohenfels bei ihrem 33. Schluchseelauf am Sonntag auf. Zusätzlich zum traditionellen Lauf über 18,2 Kilometer rund um den See mit Start auf dem Eisfeld und dem Ziel unterhalb der Schluchseehalle gibt es in diesem Jahr auch erstmals einen Lauf über 10,4 Kilometer.

Schon jetzt ist klar, dass dieser bei den Läuferinnen und Läufern gut ankommt. Die Teilnehmerzahl für den Lauf "May 10er" war auf 400 limitiert. Alle 400 Startplätze sind schon vergeben. Nachmeldungen sind nicht mehr möglich. Für den traditionellen Schluchseelauf über 18,2 Kilometer gilt dies nicht. Hier werden Nachmeldungen am norgigen Samstag von 15 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start noch entgegen genommen.

Laut Chef-Organisator Hartwig Potthin von der LG Hohenfels haben sich schon bis jetzt mehr Teilnehmer angemeldet als im vergangenen Jahr. "Etwa 350 Teilnehmer sind es mehr als 2016", weiß Potthin, der 4300 bis 4500 Anmeldungen insgesamt (mit Walking, Junior-Cup und 10er) vorliegen hat.

Angemeldet haben sich schon die Siegerin und der Sieger aus dem vergangenen Jahr. Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) gewann in 1:00:05 Stunden, Katrin Köngeter (LT Unterkirnach) in 1:12:19 Stunden. Dabei ist auch der Schweizer Patrick Wieser, der 2013 – als die Streckenlänge erstmals wegen der Verlegung des Zielgeländes auf den Platz unterhalb der Halle 18,2 Kilometer betrug – den Streckenrekord auf eine Zeit von 59:51 Minuten setzte. Der Rekordinhaber ist der einzige Läufer seither, der es unter einer Stunde ins Ziel schaffte. Auch Felix Köhler hatte es bei seinen beiden Siegen 2014 und 2015 nicht unter die magische Marke geschafft (1:00:09/1:00:12). Der Bad Säckinger wird am Sonntag wohl nicht starten, da er in seiner Spezialsportart Duathlon unterwegs ist.

Außerdem am Start sind der Vorjahreszweite Jochen Uhrig (TSG Einheim), Schwarzwald-Marathon-Sieger Nils Schallner, "Mister Schluchsee" Charly Doll (SV Kirchzarten) mit der Startnummer 1, Estelberglauf-Sieger Pekka Roppo aus Grießen, Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll (SZ Breitnau) der Laufenburger Omar Tareq (TuS Lörrach-Stetten) sowie bei den Frauen Ingalena Heuck (May Running Team), die nach ihrem Sieg 2015 eine Babypause eingelegt hat, Freiburg-Marathon-Siegerin Stefanie Doll (SV Kirchzarten) und Estelberglauf-Siegerin Evi Polito (LG Hohenfels).

Start und Ziel der 10-Kilometer-Strecke ist beim Ziel des traditionellen Laufs. Nach 5,6 Kilometern Wegstrecke oberhalb der B 500 – hauptsächlich auf dem Radweg – wird beim Gasthaus Auerhahn am Bootshafen Aha gewendet. Unter der Bundesstraße geht es dann in Richtung See auf den Seeuferweg und von dort wieder auf die Originalstrecke zum Ziel. Start für den Lauf über 10,4 Kilometer ist um 9.40 Uhr. Um 10.10 Uhr und um 10.50 Uhr wird dann wie gewohnt der Startschuss für die zwei Blöcke des traditionellen Laufs rund um den See auf dem Eisfeld oberhalb der Schluchseehalle abgegeben.

Ansonsten wartet die LG Hohenfels bei ihrer beliebten Laufveranstaltung mit dem bewährten Rahmenprogramm auf. Dazu zählen der in den Lauf integrierte College-Cup und ab 10.35 Uhr der Junior-Cup für den Nachwuchs auf kürzeren Strecken. Die Walkerinnen und Walker sind schon einen Tag zuvor – am 13. Mai – aktiv. Um 13 Uhr beginnt ihr Programm mit einem Vortrag von Sportwissenschaftler Nicolaus Prinz. Um 14 Uhr geht es dann an die Stöcke, wobei wieder zwei Distanzen über elf und 18 Kilometer angeboten werden.

Vergangenes Jahr freute sich die LG Hohenfels über 4000 Läufer und 500 Walker. Der Schluchseelauf zählt zur „May Running-Series“, in deren Wertung neben dem bereits stattgefundenen Estelberg-Lauf noch die Premiere des „City Run“ am Sonntag, 25. Juni, in Waldshut sowie der Klettgau-Lauf am Freitag, 21. Juli, einfließen wird.

Infos im Internet: