Klare Sieg für SV Herten und FC Tiengen 08

Fußball-Bezirksliga: Unsere Kurzberichte

Fussball Bezirksliga Hochrhein

SV Herten – VfR Bad Bellingen 4:0 (3:0)

(gru) Mit einem Blitzstart stellte der SV Herten die Weichen früh auf Sieg. Nicolas Bächle und Musah Musliu mit seinem ersten Treffer nach seiner Rückkehr trafen den Gast ins Mark. Der war konsterniert, kassierte noch vor der Pause sogar das 0:3 durch Tunahan Kocer: „Es lief alles optimal für uns“, war SVH-Trainer Thorsten Szesniak froh um die Punkte: „Aber man darf es nicht überbewerten. Wir waren keine vier Tore besser“, analysierte er den 4:0-Sieg – Musliu hatte kurz vor Schluss nochmals getroffen – nüchtern: „Wir haben einfach unsere Chancen genutzt. Erst nach einer guten Stunde brach der Bad Bellinger Widerstand.“

Spvgg. Wutöschingen – SV Jestetten 2:3 (0:3)

(gru) Die Partie wurde von Stefano Forninos schwerer Schulterverletzung überschattet. Die Gäste steckten den Ausfall schnell weg, führten zur Pause gegen die Wutöschinger Not-Elf (Fünf Stammkräfte fehlten). Im zweiten Abschnitt zeigten die Hausherren eine gute Reaktion, kamen sogar zum Anschluss: „Es darf nicht sein, dass wir uns ein so klares Spiel fast noch aus der Hand nehmen lassen“, monierte SVJ-Trainer Michele Masi.

FC Erzingen – FC RW Weilheim 1:1 (0:0)

(gru) In einer flotten Partie verdienten sich beide Teams ihren Punkt. Schon nach sieben Minuten sahen die Gäste den Ball im Tor, doch Schiri Wendt war beim Schuss von Markus Flum an den Innenpfosten nicht zu überzeugen. Auf der Gegenseite trafen Piero Bonomo (39.) und Dominik Flum (44.) ebenfalls das Gehäuse. Mit seinem dritten Saisontor brachte Markus Flum (57.) die Weilheimer in Führung. Doch als am Ende die Kräfte schwanden, glich Felix Uhl (79.) per Kopf aus.

FC Schönau – Spvgg. Brennet-Öflingen 0:0

(gru) Aushilfstorwart Timo Bernauer hielt den Kasten sauber und sicherte dem Gast den verdienten Punkt. Nach dem Platzverweis gegen Schönaus Weiß (68.) kam der Gast etwas ins Schleudern. Doch hätte Pascal Degelmann ins Tor und nicht an die Latte getroffen, wäre die Sensation perfekt gewesen.

FC Tiengen 08 – FC Wittlingen 5:1 (3:1)

(gru) Qerimis 0:1 schweißte den FC Tiengen 08 zusammen. Angetrieben vom überragenden Tomas Masek lief Sven Maier mit zwei Toren und zwei Vorlagen zu großer Form auf: „Wir wussten, dass wir auf dem Kunstrasen spielerische Vorteile haben“, freute sich FCT-Trainer Georg Isele über den Sieg.

FV Lörrach-Brombach II – SV Buch 1:0 (1:0)

(gru) Die Gäste haderten mit dem Glück. Dawid Armanowski köpfte in der Nachspielzeit übers leere Tor: „Ich bekomme den Ball nicht gedrückt“, ärgerte er sich maßlos. Es wäre ein verdienter Punkt gewesen, nachdem die Gastgeber trotz Führnug zu lässig agierten.

SV Weil II – FC Wallbach 1:1 (0:0)

(gru) Florian Stegmann war der Retter des FC Wallbach. Der A-Junior hatte sich in der Vorbereitung empfohlen. Nach dem 0:1 durch Philipp Wengenmayrs Handelfer, den der mit Gelb-Rot dafür bestrafte Abdullah Sönmezüren verursacht hatte, kam Stegmann für Dominik Bitzenhofer ins Spiel und machte in der Nachspielzeit das Remis perfekt. Unterm Strich wars für die Wallbacher dennoch zu wenig: „Wir haben mehr und bessere Chancen, treffen aber einmal mehr nicht ins Tor“, ärgerte sich Trainer Patrick Bayer.