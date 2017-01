Klare Sache für den EHC Herrischried

Eishockey: White Stags siegen 6:2 beim HC Fischbach-Göslikon und klettern auf Rang fünf. Scorerpunkt für Torwart Daniel Mendelin und Matchstrafe für Geburtstagskind Tomas Zourek

Eishockey, 3. Schweizer Liga

HC Fischbach-Göslikon- EHC Herrischried 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Tore: 1:0 (10.) Simmen; 1:1 (18.) Zourek; 1:2 (21.) Vlk (Zourek, Mendelin); 1:3 (35.) Schneider (Bumann); 1:4 (47.) Pacek (Preuss); 1:5 (48.) Vlk (Bächle); 1:6 (49.) Pacek (Hoffmann); 2:6 (58.) Zimmermann. – Z.: 75. – Strafen: HCFF: 7 x 2 Min.; EHC: 5 x 2 Min.; 1 x 25 Min..

Bei eisiger Kälte und nach verspätetem Anstoß feierten die White-Stags auf der Freilufteisbahn in Wohlen beim HC Fischbach-Göslikon einen klaren Sieg und festigten ihren Platz in der Tabellenmitte. Die 75 Unentwegten sahen bei Minusgraden ein turbulentes Spiel mit dem besseren Ausgang für die Cracks vom Hotzenwald.

Der HC Fischbach-Göslikon erwischte den besseren Start gegen zunächst überforderte Herrischrieder. Mit frühem Forechecking und sicherer Spielweise drängten die Gastgeber aufs Tor. Nach zehn Minuten gelang Yves Simmen der Führungstreffer für den HC Fischbach-Göslikon.

Der EHC Herrischried hatte die Anfangsphase komplett verschlafen und wusste, dass sich was ändern muss. Lautstark unterstützt von den mitgereisten Fans aus dem Hotzenwald ließ sich das das Team um Trainer Adrian Strahm antreiben und wurde mit dem 1:1 belohnt. Verteidiger Tomas Zourek hatte wieder einmal blitzschnell umgeschaltet und den Puck am gegnerischen Goalie, Mauritius de Jongh, per Weitschuss vorbei geschoben. Im zweiten Drittel waren die Herrischrieder von Anfang an konzentriert und fokussiert. Nach dem die in Unterzahl aufs Eis gekommenen Einheimischen den Puck mit einem Befreiungsschlag in Richtung Herrischrieder Tor geschlagen hatten, schaltete Torhüter Daniel Mendelin reaktionsschnell. Er passte zielgenau auf den frei stehenden Zourek, der wiederum setzte Lucas Vlk in Szene und ermöglichte so den Führungstreffer für die White-Stags. Wenige Minuten später war für den überragenden Zourek die Partie aber zu Ende. Nach einer sehr brisanten Szene schickten die Schiedsrichter den Tschechen mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe wegen eines "Checks gegen den Kopf" unter die Dusche.

Die Stimmung auf der Kunsteisbahn in Wohlen wurde nun Situation rauer. In der anschließenden fünfminütigen Unterzahl zeigten die Herrischrieder eines der besten Unterzahlspiele der Saison und blieben ohne Gegentreffer. Ebenso stark agierten die White Stags aber auch immer wieder im Überzahlspiel und nutzten die nächste Gelegenheit zum 3:1 durch Ricky Schneider.

Auch im letzten Drittel zeigte die Mannschaft um Kapitän Klaus Bächle eine zufrieden stellende Leistung. Binnen weniger Minuten bauten Jiri Pacek (47./49.) und Topscorer Lucas Vlk (48.) die Führung auf 6:1 aus. Das 2:6 durch Stephan Zimmerman (58.) tat der Stimmung unter den Herrischrieder Fans keinen Abbruch. Wie mehrere Hunderte Zuhörer der Live-Übertragung beim Hockey-FanRadio waren sie von der Mannschaftsleistung begeistert. Immerhin sammelten neun von 15 Spielern, inklusive Torwart Mendelin, in dieser Partie Scorer-Punkte. Der Goalie war mit seiner "Save Quote" von 94 Prozent einmal mehr ein sicherer Rückhalt.