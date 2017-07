Fußball-A-Kreisligist präsentiert weiteren Neuzugang für die kommende Runde

Fußball-Kreisliga A: (gew) Bezirksliga-Absteiger VfB Waldshut präsentiert einen weiteren Neuzugang für die kommende Runde. Vom Landesligisten SV Kirchzarten wechselt Kevin Mücke, der in Dogern groß geworden ist und den es beruflich als Lehrer in die Freiburger Ecke gezogen hat, zurück an den Hochrhein.