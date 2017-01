Kein Spitzenplatz für SZ Rheinfelden

Lea Mai und Tim Siegmund starteten beim FIS-Rennen und den Deutschen Jugendmeisterschaften im Riesenslalom am Oberjoch im Allgäu

Ski, alpin: (csi) Die Rennpause im Weltcup nutzten einige Weltcup-Fahrer zum Start beim FIS-Rennen und den Deutschen Jugendmeisterschaften im Riesenslalom am Oberjoch im Allgäu. Lea Mai von der SZ Rheinfelden kam auf dem anspruchsvollen Hang auf Rang 17 ins Ziel. Vereinskollege Tim Siegmund war an den Tagen zuvor als Vorläufer bei den Abfahrtsweltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen im Einsatz und hatte dies wohl noch in den Beinen. Auch er kam bei der Jugendmeisterschaft wie Lea Mai nicht ins Ziel. Deutsche Jugendmeister im Riesenslalom wurden Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) und Bastian Meisen (SC Garmisch).