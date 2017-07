Kart Kart-Piloten sind gut unterwegs

Aktive um Herbert Gerteiser von Kart-Raceland in Weil am Rhein mit starken Platzierungen bei den Meisterschaften

Kart: – Erfolgreiche Runden drehten die 14 Aktiven des Kart-Raceland Weil bei den jüngsten Rennen. Malakai Lais, Biagio Macula, Sascha Eichin (alle Weil), Arnold und Luis Marx (Lörrach), Nico Dercho (Rheinfelden/CH), Harald und Simon Klemm (Hausen), Demien Hugenschmidt, Cedric Nickel (beide Frankreich), Sascha Köhlitz (Schliengen), Lenny Bayerl (Binzen) sowie Herbert Gerteiser (Albbruck) vom Kart-Raceland Weil überzeugten vor allem mit den ersten drei Plätzen bei den Deutschen Indoor Kart-Meisterschaften, die in Weil ausgefahren wurden.

Zur Saisonhälfte beim Schwarzwald-Cup, der auf vier Bahnen ausgefahren wird, können sich die Ergebnisse nach den Rennen in Weil und Neckartenzlingen sehen lassen. Siege in Weil fuhren Malakai Lais, Nathan Neuhaus (Frankreich), Demien Hugenschmidt und Simon Klemm heraus. Zweite Plätze – sowohl in Weil als auch in Neckartenzlingen – notierten Nico Dercho und Herbert Gerteiser. Harald Klemm wurde Fünfter in Weil. Dritte Plätze sicherten sich Lais und Hugenschmidt im zweiten Rennen, während Neuhaus auf Rang sechs landete.

Bei der Süddeutschen Hallen-Teammeisterschaft war die Weiler Equipe mit vier Teams am Start, belegte Rang zwei, drei, vier und sechs. In Neckartenzlingen nahmen zwei Weiler Teams teil und belegten dort die Plätze drei und sieben.

Fortgesetzt wird die Saison im September mit Rennen in Rottweil und Bad Rappenau. Zuvor aber feiern die Weiler Kart-Piloten den achten Geburtstag des Kart-Raceland in Weil am Dienstag, 1. August.