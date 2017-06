Ringen KSV Rheinfelden mit Duo bei German Masters

Frank Brombach und Rolf Rombach ringen am Freitag und Samstag bei den German Masters in Waldkirch

Ringen: (ror) Es sieht nach einer kleinen Reisegruppe aus, die sich aus dem Bezirk Oberrhein nach Waldkirch aufmacht. Zum ersten Mal seit Jahren sind am Freitag und Samstag die German Masters, die Wettkämpfe der über 35-jährigen Ringer in Südbaden. Auf den ersten Meldelisten stehen aus der Region bisher nur Frank Brombach und Rolf Rombach vom KSV Rheinfelden für die Kämpfe im Freistil. Vielleicht abgeschreckt wurden weitere Teilnehmer auch durch die Streichung der ältesten Altersklassen durch den Weltverband UWW und den nationalen Deutschen Ringerbund. „Ab 60 ist nun leider Schluss“, sagt Frank Brombach, der beim KSV Rheinfelden für die alten Athleten zuständig ist. Der 56-Jährige ist bereits mehrfacher Medaillengewinner. Er gewann im vergangenen Jahr im bayrischen Freising zuletzt Bronze in der Klasse bis 76 kg.