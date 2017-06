Schwerathletik KSV Rheinfelden ist stolz auf seine "Oldies"

62. Treffen der Alten Athleten vom Oberrhein und der Schweiz (DAAVO) bei der WKG Weitenau-Wieslet. Zum dritten Mal in Folge Gesamtsieger und somit nun dauerhafter Besitzer des Wanderpokals wird der KSV Gersbach

Schwerathletik: (ror) Beim 62. Treffen der Alten Athleten vom Oberrhein und der Schweiz (DAAVO) konnte Vorsitzender Helmut Wernet (TuS Adelhausen) zahlreiche Sportler für mehrjährige Mitgliedschaft auszeichnen. Die Ehrung in Bronze für 20-jährige DAAVO-Treue erhielten Frank Brombach und Uwe Lippert vom KSV Rheinfelden. Werner Gehrman (SV Inzlingen) bekam die silberne Ehrennadel für 30 Jahre.

Beim Wettkampf auf dem Tegernauer Sportplatz holte Weltmeister Werner Gehrmann trotz seiner 70 Jahre die Tagesbestweite aller Altersklassen im Schleuderball mit 49,51 m. In seinem Jahrgang (70-74 Jahre) gewann er entsprechend überlegen den ersten Platz vor Vereinskamerad Wolfgang Zens. Bei den über 75-Jährigen wurde Ernst Meier (SV Inzlingen) dritter. Klaus Tröndle (KSV Rheinfelden) konnte nach dem Altersklassenwechsel seinen Titel in der AK V (65-69 Jahre) ebenfalls mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Arno Reichert ging als einziger Vertreter des TuS Adelhausen an den Start und wurde Dritter in der AK IV (60-64 Jahre).

Die Altersklasse III (50-59 Jahre) war mit 17 Teilnehmern am stärksten besetzt. Hier glänzte der frischgebackene Deutsche Meister der Ringerveteranen, Frank Brombach (KSV Rheinfelden), mit dem sechsten Platz als Bester südlich des Dinkelbergs.

Nach dem Sieg im vergangenen Jahr stieg Sven Reiher (KSV Rheinfelden) als Zweiter erneut auf das Treppchen und holte mit 345 Punkten die meisten Zähler des KSV-Teams. Die insgesamt neun Rheinfelder wurden in der Vereinswertung Dritter hinter den Gastgebern der WKG Weitenau-Wieslet. Zum dritten Mal in Folge Gesamtsieger und somit nun dauerhafter Besitzer des Wanderpokals wurde der KSV Gersbach, der durch sein großes Frauen-Team den Grundstein für die erfolgreiche Titelverteidigung legte.