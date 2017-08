Ringen KSV Rheinfelden freut sich auf den Klassiker

Ringer des Regionalliga-Aufsteigers starten am Freitagabend mit dem Derby bei der Reserve des TuS Rheinfelden in die neue Saison. Zweiter Kampftag folgt am Samstag. Bundesliga-Team des TuS Adelhausen hat noch Sommerpause

Ringen, Regionalliga: (ror) Die Weltmeisterschaften der Ringer sind gerade vorüber, da steht nun endlich für die Kampfsportfans die neue Mannschaftsrunde vor der Tür. Diese beginnt heute mit einem lange nicht mehr gesehenen Klassiker im Bezirk Oberrhein – mit dem Stadtderby zwischen der Reserve des TuS Adelhausen und dem Aufsteiger KSV Rheinfelden. Für diese feierliche Eröffnung in der Regionalliga Baden-Württemberg haben die Verantwortlichen extra den Kampftag vorgezogen, um sich miteinander messen zu können.

Klarer Außenseiter ist hier der südbadische Oberliga-Meister vom Hochrhein. Die Rheinfelder haben sich lediglich in zwei Klassen verstärkt, dafür aber mit echten Siegringern. Von der nicht mehr aktiven SG Eichen-Rümmingen kommt der 26-jährige Vyacheslav Sugako für die schweren Freistilkategorien. Sein künftiges Pendant in den schweren klassischen Kämpfen wird Luillys Jose Perez Mora aus Venezuela, der panamerikanische Vizemeister, der nur auf Grund der aktuell schwierigen politischen Lage in seinem Heimatland nicht zur WM nach Paris fahren konnte. Dem gegenüber steht nur ein Abgang, der aber in Form von Benedikt Rebholz sicher eine Lücke im KSV-Kader hinterlassen wird. Er geht künftig für den Bundesligist SV Triberg auf die Matte.

Der TuS Adelhausen II ist mit gleich 19 neuen Sportlern für alle Mannschaften auch in Sachen Zugängen erstklassig. Allerdings verlassen auch 14, teils nicht mehr aktive Sportler den Verein. So haben sich nun erst die Trainer des TSV Kandern, Adrian Mazan, und Florian Hassler von der RG Hausen-Zell ihren Vereinen formell als Aktive angeschlossen. WM-Bronzemedaillengewinner Pascal Eisele verlässt den Dinkelberg zum Konkurrenten VfL Neckargartach und nimmt den Deutschen Freistilmeister Stefan Kehrer mit.

Bei den Neuzugängen sind auch einige alte Bekannte dabei. Vorneweg kommt in Bernd Reichenbach der langjährige Bundesliga-Trainer des TuS zurück auf den Dinkelberg, der künftig zusammen mit Florian Philipp, Thomas Weber und Axel Asal gemeinsam sich um die Aktiven kümmern wird. Im Gepäck hat er auch Ringer seines bisherigen Clubs, des KSV Ispringen. Der Deutsche Vizemeister ringt künftig mit Meister Weingarten in der unabhängigen Deutschen Ringerliga. Mit Michael Kaufmehl und Konstantin Schneider sind zwei Publikumslieblinge zurück. Zudem sollen Eigengewächse wie Johannes Voegele, Stephan Brunner und Felix Krafft wie bereits in der vergangenen Saison sich in der Bundesliga ebenfalls etablieren können. Mit seinem breiten Kader ist der TuS Adelhausen II zunächst in der Favoritenrolle für den Meistertitel der Regionalliga. Ob der Neuling KSV Rheinfelden ihn ärgern kann, zeigt sich ab 20.30 Uhr in der Adelhauser Dinkelberghalle. Am Samstag kommt mit dem KSV Schriesheim gleich der nächste Aufsteiger zum TuS Adelhausen, der KSV Rheinfelden darf beim AB Aichhalden zur ersten Standortbestimmung. In die Bundesliga startet der TuS Adelhausen I dann kommenden Freitag – ebenfalls zu Hause – mit einem südbadischen Derby gegen Neuling ASV Urloffen.