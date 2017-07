Tennis Justin Schlageter wird Doppel-Europameister

Tennisspieler aus Dogern gewinnt in Moskau das U16-Finale an der Seite von Moritz Hoffmann vom TC Ketsch gegen italienisches Duo. Aus im Einzel für Schlageter in Runde drei gegen den Weißrussen Zgirovsky

Tennis: – Mit nur einem verlorenem Satz marschierten Justin Schlageter vom TC Dogern und Moritz Hoffmann vom nordbadischen TC Ketsch souverän durch das Feld im U16-Doppel bei den Junioren-Europameisterschaften in Moskau. Im Endspiel feierten sie ein 6:3, 7:6 gegen die Italiener Marco Furlanetto/Michele Vianello. Im Einzel schied Schlageter in der dritten Runde gegen den an Nummer vier gesetzten Weißrussen Alexander Zgirovsky aus.

Von den top-gesetzten Doppel-Paarungen war spätestens nach dem Viertelfinale nicht mehr viel zu sehen. Einen großen Anteil daran hatten Schlageter/Hoffmann, die nach einem 6:3, 6:1 in der zweiten Hauptrunde gegen das mazedonische Duo Andonov/Jankulovski bereits in Runde drei auf die an drei gesetzte Tschechen Jonas Forejtek/Dalibor Svrcina trafen. Das badische Duo nahm allerdings den Schwung mit und erreichte durch ein 6:4, 7:6 das Viertelfinale gegen Manuel Goncalves/Hugo Maia. Die beiden Portugiesen hatten bis dahin kaum Schwächen gezeigt, wurden aber von Schlageter/Hoffmann bald gebremst. Mit 6:4, 6:3 erreichten die beiden Deutschen das Halbfinale.

Hier warteten die Lokalmatadoren Danil Spasiobo und Pavel Verbin. Die Russen hatten immerhin das an Nummer 1 gesetzte Doppel aus der Urkaine in zwei flotten Sätzen aus dem Turnier geworfen. Doch an Justin Schlageter und Moritz Hoffmann bissen sie sich die Zähne aus, unterlagen im ersten Satz mit 3:6. Am Ende des zweiten Satzes lagen die Russen mit 7:6 vorn, es musste ein Tiebreak entscheiden. Hier waren die Detuschen wieder den Tick besser und erreichten mit 10:6 das Endspiel gegen die beiden Italiener.

Die Azzurri hatten bis dahin ebenfalls erst einen Satz abgegeben, aber ein Spiel mehr auf dem Buckel. Diesen kleinen Vorteil nutzten Schlageter/Hoffmann zu einem nicht gefährdetene 6:3, 7:6 und entschieden das Turnier für sich.

Im Einzel hatte Schlageter in Runde zwei den Niederlänger Lodewijk Weststrate mit 7:5, 6:5 besiegt, ehe er gegen den Weißrussen die Segel streichen musste.