Justin Schlageter spielt für Nationalteam in Kiew

Tennis-Talent vom TC RW Tiengen hat einen großen Einsatz mit der Nationalmannschaft beim Europa-Winter Cup in der Ukraine

Tennis: Justin Schlageter vom TC RW Tiengen spielt für das Nationalteam beim Europa-Winter Cup in der Ukraine. Der Albbrucker kommt in Kiew sowohl im Einzel als auch im Doppel zum Einsatz. Schlageter spielt im Nationalteam der U16 mit Milan Welte (TZ DJK Sulzbachtal) und Moritz Hoffmann (TC Weinheim). Betreut wird das Team von dem badischen Verbandstrainer Rainer Öhler, der früher auch beim TC BW Villingen im Regionalliga-Team der Männer zum Einsatz kam. Bei den europäischen Mannschaftsmeisterschaften nehmen in der Gruppe des Deutschen Tennis-Bunds noch die Nationalteams aus Belgien, Bulgarien, Georgien, Großbritannien, Italien und von Gastgeber Ukraine teil. Der Sieger dieser Vorrundengruppe qualifiziert sich für das Europa-Finale Mitte Februar in Ronchin (FRA). Das erste Spiel gegen Großbritannien verlor das deutsche Team mit 0:3. Dabei unterlag Justin Schlageter gegen Jacob Fearnley mit 6:7 und 0:6. Auch das Doppel mit Welte gegen Story/Wendelken musste Schlageter mit 4:6 und 2:6 abgeben. (gew)