Leichtathletik Julia Schneider knapp über ihrer Bestzeit

Läuferin des TV Wehr bei Deutschen Meisterschaften in Erfurt auf Platz 16 über 100 Meter Hürden. Martin Günther Siebter

Leichtathletik: (gew) Nur drei Hundertelsekunden blieb Julia Schneider vom TV Wehr bei den Deutschen Meisterschaften der Aktiven in Erfurt über ihrer persönlichen Bestzeit. Diese liegt bei 13,98 Sekunden. In ihrem Qualifikations-Lauf wäre allerdings eine Zeit von 13,74 Sekunden nötig gewesen, um sich für den Finallauf zu qualifizieren. Am Ende blieb die Uhr für die 24-jährige Wehrerin bei 14,01 Sekunden stehen. Das bedeutete den sechsten Platz in ihrem Vorlauf.

Für Julia Schneider reichte es damit zum 16. Platz bei diesen nationalen Titelkämpfen. Damit kann sie mehr als zufrieden sein, bedeutete doch allein schon die Teilnahme an den "Deutschen" für die Wehrerin ein Erfolg. Deutsche Meisterin wurde Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid in 12,82 Sekunden vor Ricarda Lobe (MTG Mannheim) mit einer Zeit von 13,24 sec und Nadine Hildebrand (VfL Sindelfingen/13,26 sec).

Für den Wehrer Martin Günther, der für den VfB Stuttgart an den Start geht, reichte es bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt nicht zu einer Medaille. Im Hochsprung der Männer wurde er mit 2,10 Metern Siebter. Günthers Bestleistung aus dem Jahr 1014 steht bei 2,25 Meter. In der Halle ist er im Jahr 2010 sogar schon einmal 2,30 Meter gesprungen.

Deutscher Meister wurde in Erfurt Mateusz Przybylko vom TSV Bayer Leverkusen mit 2,30 m vor Eike Onnen von Hannover 96, der die Latte auf 2,19 Meter übersprang.