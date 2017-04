Leichtathletik Jürgen Hilpert ist Schnellster der LG Hohenfels

13 Leichtathleten beim Marathon und Halbmarathon in Freiburg am Start

Leichtathletik: – Mit 13 Teilnehmer stellte die LG Hohenfels eine starke Gruppe beim Marathon und Halbmarathon in Freiburg. Über die Marathon-Distanz überzeugte Joachim Matt als Zweiter in seiner Altersklasse M 45 in 2:54,05 Stunden. Unter den 630 Teilnehmern bedeutete dies Rang 24 im Gesamteinlauf. Schnellster beim Halbmarathon war Jürgen Hilpert aus Detzeln. In 1:18,15 Stunden lief er auf Platz sechs in AK 35 und auf Rang 30 der Gesamtwertung. Julian Büche kam in 1:19,14 Stunden auf Platz elf der AK 30. Nach ihm lief Pascal Dick in 1:19,37 Stunden als Elfter der Hauptklasse ein. Starker Zweiter in seiner AK 45 wurde Axel Kostenbader in 1:20,03 Stunden.

Ralf Reckermann folgte ihm in 1:28,23 Stunden auf Rang 26. In AK 40 liefen Gabor Lengyel aus Grießen in 1:25,45 Stunden auf Platz 23 und Markus Dathe (1:34,20 Std) auf Platz 64 ein. Hubert Wolf (1:32,34 Std) kam als Siebter der AK 60 ins Ziel. Ulrich Bury (AK 50) belegte Platz 181 in 1:46,22 Stunden. Bei den Frauen überzeugte Monica Rinne als Vierte in AK 55 beim Halbmarathon in 1:49,28 Stunden mit persönlicher Bestzeit. Angelika Kutschki kam hinter ihr in 1:52,50 Stunden auf Rang elf. Tran Phung (AK 50) benötigte 1:59,31 Stunden für Platz 58.