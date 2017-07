Tennis Jubel bei der TSG Eggingen/Küssaberg

Tennis: Aufstieg in die 1. Bezirksliga ist perfekt. Frauen des TC Gurtweil und TC Dogern gewinnen ihre Spiele und sind damit gerettet

Tennis 2. Bezirksliga, Frauen

TC Bräunlingen -

TSG Eggingen/Küssaberg

0:9

(neu) Jubel bei der TSG Eggingen/Küssaberg. Sie ließ beim 9:0 in Bräunlingen auch im letzten Saisonspiel keine Zweifel aufkommen und steigt mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen in die 1. Bezirksliga auf. Dabei gaben die Eggingerinnen nur einen Satz ab. Nur Pamela Störk und Sarah Rebmann machten es in ihrem Doppel bei ihrem Dreisatzsieg spannend.

Einzel: Kehrer – Bercher 0:6, 1:6; Kolsen – Störk 1:6, 0:6; Ammann – Schanz 3:6, 2:6; Gassenschnmidt – Preiser 2:6, 2:6; Lorang – Rebmann 2:6, 4:6; Frey – Eder 0:6, 0:6. – Doppel: Kolsen/Engel – Bercher/Preiser 2:6, 1:6; Ammann/Gassenschmidt – Störk/Rebmann 1:6, 6:3, 4:10; Lorang/Frey – Schanz/Eder 1:6, 1:6.

TC Dogern -

TC RW Bad Dürrheim/Hochemmingen

8:1

Auch beim TC Dogern herrschte Freude nach dem geschafften Ligaverbleib. Schon nach den sechs Einzeln, mit dem 5:1, war alles klar.

Einzel: Kummle – Hoer-Wursthorn 3:6, 6:2, 9:11; Pfeiffer – Hirt 6:3, 6:1; Tröndle – Böck 6:2, 6:1; Intrau – Klemke 6:1, 6:2; Baumgartner – Isak 6:0, 6:1; Eschbach – Mayle 6:0, 6:1. – Doppel: Kummle/Tröndle – Hoer-Wursthorn/Hirt 7:5, 6:3; Pfeiffer/Baumgartner – Böck/Klemke 6:0, 6:2; Intrau/Eschbach – Isak/Mayle 6:1, 6:2.

TC St. Georgen -

TC Gurtweil

4:5

Spannend machte es der TC Gurtweil. Hannah und Gabi Walde, Martina Keller und Patricia Gantert ebneten mit ihren Siegen in den Einzeln den Weg zum Sieg. Das Walde-Doppel holte den entscheidenden fünften Punkt zum dritten Saisonsieg.

Einzel: M. Wagner – H. Walde 2:6, 0:6; Hirt – G. Walde 2:6, 2:6; M. Schlipf – Lohrer 7:6, 6:2; Stern – A. Fuchs 6:1, 6:0; L. Wagner – Keller 2:6, 1:6; D. Schlipf – Gantert 4:6, 6:3, 5:10. – Doppel: Hirt/M. Schlipf – H. Walde/G.Walde 6:7, 1:6; M. Wagner/Stern – Lohrer/A. Fuchs 6:2, 6:0; L. Wagner/D. Schlipf – Keller/Gantert 4:6, 7:6, 10:1.