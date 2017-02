Jetzt gilt's für die TTF Stühlingen

Tischtennis: Am Sonntag Spitzenspiel der Männer beim TTC Mühlhausen. Badenliga-Frauen beim VSV Büchig. Männer des TTC Laufenburg spielen im Landesliga-Derby beim TTC Wehr

Tischtennis-Badenliga, Frauen: (gew) Die TTF Stühlingen stehen vor dem nächsten Sieg. Der bisher noch verlustpunktfreie Spitzenreiter muss am morgigen Samstag zum Tabellensechsten VSV Büchig. In der Vorrunde feierten die Stühlingerinnen zu Hause einen 8:4-Erfolg. Nach dem eindrucksvollen 8:1 zuletzt bei FT 1844 Freiburg wäre alles andere als ein klarer Sieg des Titelkandidaten eine große Überraschung.

Verbandsliga, Frauen: – Die Reserve der TTF Stühlingen (7.) ist gewarnt. Am Samstagabend ist Tabellenführer TTV Kappelrodeck zu Gast. In der Vorrunde kassierten die Stühlingerinnen gegen den starken Gegner schon eine 2:8-Niederlage. Das schmerzte aber weniger als die unliebsame Überraschung zuletzt. Vor knapp einer Woche verloren die TTF Stühlingen II bei Schlusslicht TTC Reute mit 6:8.

Landesliga Frauen, Staffel 2: – Eine starke Vorstellung boten die TTF Stühlingen III vor Wochenfrist beim 8:5-Sieg in der Partie beim TTC Singen II. Die Stühlinger Frauen, die derzeit an der Tabellenspitze stehen, erwarten am morgigen Samstag den TTSV Mönchweiler II (4.). In der Vorrunde setzte es für die Stühlingerinnen eine klare 3:8-Niederlage.

Landesliga Männer, Staffel 2: (mos) Gleich zwei Mal muss der Tabellenzweite TTF Stühlingen an die Platten. Erst ist der TTC Blumberg (9.) zu Gast und tags drauf geht es zu Tabellenführer TTC Mühlhausen. „Der TTC Blumberg steht fast am Tabellenende. Trotzdem dürfen wir sie nicht unterschätzen“, gibt Spielführer Jens Lasarzick zu bedenken. Im Spitzenspiel in Mühlhausen geht es dann um alles. „Wir werden alles daran setzen, sie zu besiegen. Der TTC Mühlhausen hat einen großen Heimvorteil, da sie mit dem neuen Plastikball spielen“, sieht Lasarzick das Spiel dennoch als total offen an. Das Hinspiel ging mit 9:7 an die TTF Stühlingen. In beiden Spielen treten die Stühlinger komplett an, mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Alexander Dorka, Armin Fries, Jacek Hesse und Lasarzick.

Landesliga Männer, Staffel 3: – Bereits am heutigen Freitagabend erwartet der TTC Wehr (6.) das Schlusslicht TTC Laufenburg zum Derby in der Seebodenhalle. „Da beide Teams nicht komplett antreten, ist alles offen“, hofft Carsten Kuck vom TTC Wehr dennoch auf einen Sieg wie beim 9:5 der Hinrunde. Für den TTC Wehr gehen André Kleber, Kuck, Mirco Kima, Dirk Schönle, Hans-Peter Kima und Stefan Schwarz an die Platten. Das Laufenburger Team stand noch nicht sicher fest. Der SV Nollingen (7.) will es gegen den unteren Tabellennachbarn AV Germania FR- St. Georgen besser machen als beim 6:9 der Hinrunde. „Das wird wieder ein enges Spiel. Die Freiburger haben beim 9:2 gegen den TTC Wehr gezeigt, dass sie stark sind“, so Kapitän Georg Ranert. Im Team sind Christian Riehm, Oliver Grass, Gerhard Gretsch, G. Ranert, Patrick Heger und Winfried Escher.