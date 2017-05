Regionalsport Hochrhein Jetzt gilt's für den FV Degerfelden

Sieg gegen Tabellennachbar FC Steinen wäre ein wichtiger Schritt Richtung Ligaverbleib. SG Niederhof/Binzgen erwartet FC Hauingen. SV Schwörstadt gegen FC Hausen. SV Karsau beim FC Bosporus Weil

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Im Abstiegskampf wird es ernst. Den größten Druck spürt der SV Schwörstadt, der beim 1:2 in Schopfheim wieder einen Schritt zurück geworfen wurde. Etwas Luft verschaffte sich der FV Degerfelden beim 4:3 in Hausen. Im Nachholspiel am Mittwoch gegen den FC Bosporus Weil setzte es dann gleich wieder eine Klatsche.

Die Niederlage gegen den Spitzenreiter tut nicht unbedingt weh. Punkten müssen die Degerfelder im Heimspiel gegen den FC Steinen, in einem oft zitierten "Sechs-Punkte-Spiel". Beim FC Steinen kommt es sehr stark darauf an, welche der reaktivierten "alten Hasen" auflaufen. Mit einem Sieg kann der FV Degerfelden schon einen Riesenschritt in Richtung Ligaverbleib tun.

Die SG Niederhof/Binzgen versucht ebenfalls, die Entscheidungsspiele zu vermeiden. Sie muss allerdings aufpassen, nicht noch weiter abzurutschen. Gegen den FC Hauingen (3.) dürften die Niederhofer und Binzger einen schweren Stand haben.

Nach Siegen gegen den FC Hauingen und in Binzgen gab's für den Schwörstadt in Schopfheim einen Dämpfer. Um so wichtiger ist nun ein Sieg gegen den FC Hausen. Der SV Karsau wähnte sich schon sicher. Doch als bislang schlechteste Rückrundenelf ist der Abstand zum "Strich" auf sechs Punkte geschmolzen. Beim FC Bosporus Weil wird es ganz schwer.