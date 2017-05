Fahrsport Jennifer Wirbser steuert "Team Hasenhof" zum Sieg

Erfolg bei der Dressur beim Fahrturnier im Gestüt Marbach. Letztes Kegelpaar wird ihr mit „Merlin“ und „Shitan“beim Hindernisfahren zum Verhängnis

Fahrsport: – Im prestigeträchtigen Marbach, Standort des berühmten Haupt- und Landgestüts auf der Schwäbischen Alb, war Jennifer Wirbser aus Berau mit ihrem Gespann vom "Team Hasenhof" beim Fahrturnier am Start. In brütender Hitze startete die Kutschenlenkerin mit „Merlin“ und „Shitan“ in die Dressur der Zweispänner Pony. Hochkonzentriert steuerte Wirbser das Gespann durch die Prüfung und wurde nicht nur mit der Wertnote 7,5 und einem lobenden Vermerk des Richters: "erfreuliche Vorstellung mit gefühlvoll vorgestelltem Gespann. Darf wiederkommen!" belohnt. Jennifer Wirbser wurde bei der Siegerehrung in der Hengstparaden-Arena als Gewinnerin der Prüfung aufgerufen.

Das Hindernisrennen ist zwar nicht die Stärke des Gespanns vom Hasenhof Breitenfeld, doch in der Marbacher Arena beflügelte allein der Wettkampfort. "Wir gaben unser Bestes", berichtet Jennifer Wirbser: "Die vorgegebene Zeit war zwar sehr knapp und der Parcours hatte es in sich. Aber Dank der tollen Leistung von Merlin und Shitan kamen wir ohne Fehler und einer super Zeit bis zum letzten Kegelpaar." Doch genau bei diesem Kegelpaar patzte des Trio und es wurden drei Strafpunkte notiert.