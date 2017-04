Fahrsport Jennifer Wirbser gewinnt Dressur

Erfolgreiche Teilnahme der Berauer Fahrsportlerin mit ihrem Equipment am Fahrturnier in Aidlingen. Strafsekunden kosten hauchdünn den Sieg im Hindernisrennen

Fahrsport: – Jennifer Wirbser aus Berau startete erfolgreich mit ihrer von „Merlin“ und „Shitan“ gezogenen Kutsche beim Fahrturnier in Aidlingen nahe Böblingen. In der Dressur war das Equipment aus dem Kreis Waldshut nicht zu bezwingen. "Wir haben den Sieg mit einer Wertnote von 7,4 für uns entschieden", berichtet Jennifer Wirbser: "Beim Kegelfahren hatten wir hingegen etwas Pech und mussten nach zwei Abwürfen mit dem siebten Platz zufrieden sein." Das kombinierten Hindernisfahren mit Geländehindernissen gestalteten Jennifer Wirbser und ihr Team – ihre Schwester Sabrina ist Beifahrerin auf der Kutsche – zwar mit der schnellsten Zeit im Wettkampf. Doch das Glück war den Fahrsportlern nicht hold: "Ein Ball ist gefallen, was uns fünf Strafsekunden einbrachte." Wegen eines Wimpernschlags von 13 Hundertstel Sekunden rutschte das Wirbser-Gespann auf Platz zwei.