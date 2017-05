Fahrsport Jennifer Wirbser auf Platz zwei

Fahrsport: Erfolg für Kutschen-Equipe aus Berau. Der neunjährige Fabian Eenhius wird Achter bei seiner Premiere mit dem Einspänner

Platz zwei: Beim Fahrturrnier in Sinzheim-Leiberstung erreichte Jennifer Wirbser (Fürstenberg-Fahrsportfreunde Donaueschingen) aus Berau mit ihrem von "Merlin" und "Shitan" gezogenen Gespann den zweiten Platz in der A-Dressur der Zweispänner mit der Wertnote 7,4. Im Hindernisfahren erreichte sie Platz sieben. Ihr Patenkind Fabian Eenhuis (9) zeigte mit dem von "Shitan" gezogenen Einspänner, was er beim Fahrabzeichen vor drei Wochen auf dem Hürsterhof in Ichenheim gelernt hat. In Sinzheim feierte der Youngster Premiere und wurde mit dem achten Platz belohnt. Bild: Privat