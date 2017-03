U12-Judoka wird Badische Vizemeisterin in Hockenheim

Erfolgs-Quartett: Das Judo-Zentrum Wutöschingen nahm mit vier Kindern an der Badischen Einzelmeisterschaft der Jugend U 12 in Hockenheim teil und war erfolgreich. Es ist die höchste Meisterschaft in dieser Altersgruppe. Elisha Schwarz (links) wurde Zweite, Eileen Ebi und Leonie Haas erreichten jeweils den fünften Platz. Kubilay Tutal (rechts) wurde Dritte. Bild: Susi Schlatter