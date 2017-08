Radsport Hochrhein-Trio startet bei der Weltmeisterschaft

Das Mountainbike-Trio Sabine Spitz, Helen Grobert und Tim Meier repräsentiert die Hochrhein-Region bei der WM, die vom 4. bis 10. September in Cairns/Australien stattfindet. 40-stündige Flugreise startet am Dienstag, 29. August, ab Frankfurt am Main

Radsport: – Eine unglaubliche Präsenz zeigt die Region Hochrhein auf der Teilnehmerliste der Mountainbike-Weltmeisterschaften vom 4. bis 10. September in Cairns/Australien. Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (45) aus Murg-Niederhof startet gemeinsam mit Helen Grobert (25) aus Remetschwiel am Samstag, 9. September, 12 Uhr (Ortszeit) beim Rennen der Frauen. Bereits am Donnerstag, 7. September, geht Tim Meier (18) aus Rheinfelden um 15 Uhr (Ortszeit) bei den Junioren ins Rennen. Einen Tag zuvor wird das Teamrennen gestartet – sicher mit Tim Meier und vermutlich mit Sabine Spitz.

Auf dieses flotte Trio darf die Region in der Tat stolz sein. Im Verlauf der Saison glänzten die Hochrhein-Akteure mit starken Leistungen. Sabine Spitz wurde einmal mehr Deutsche Meisterin, holte den 14. Titel im Cross Country. Helen Grobert erreichte hinter Spitz den zweiten Platz und ist in der Weltcupwertung auf Rang 16 beste Deutsche. Tim Meier wurde baden-württembergischer Meister der Junioren und holte sich Silber bei der "Deutschen".

Ob es einem der Hochrhein-Asse zur ersten WM-Einzelmedaille reicht seit 2008, als Sabine Spitz in Val Di Sole (Italien) Zweite hinter der 2010 wegen Dopings für zwei Jahre gesperrten Margarita Fullana (Spanien) wurde, ist eher fraglich. Spitz hatte beim Weltcup-Finale am Wochenende in Val di Sole viel Pech, wurde nach einem Bruch der Sattelstütze nur Achtzehnte.

Helen Grobert, seit Jahresbeginn im Trikot von "Cannondale Factory-Racing" stürzte gar in Italien. Sie hat an Weltmeisterschaften ohnehin eher schlechte Erinnerungen. 2015 in Vallnord (Andorra) kämpfte sie sich bei ihrer Premiere im Elite-Klassement nach einem Sturz noch auf Platz elf. Im vergangenen Jahr, in Nove Mesto (Tschechien), warf sie ein Kettenriss komplett aus dem Rennen: "Ein Top Ten-Platz wäre somit mein bestes Resultat in der Elite", betont die 25-Jährige. Von einer Medaille redet Grobert wohlweislich nicht: "Ich fühle mich gut in Form und werde um jede Position kämpfen", verspricht sie. Schließlich geht sie entspannt ins Rennen. Ihr persönliches Saisonziel hat sie bereits erreicht: "Der Podiumsplatz beim Weltcup in Lenzerheide hat mich happy gemacht."

Sabine Spitz vom Wiawis-Team startet zum zweiten Mal bei einer WM in Australien. 2009 wurde sie Vierte in Canberra. Ihren bisher einzigen WM-Titel im Cross-Country holte sie 2003 in Lugano. 2001 und 2002 gewann sie Bronze; 2007 und 2008 erreichte sie Silber. Dazu gewann sie Silber (2010) und Bronze (2012) mit der Mannschaft.

Von solchen Erfolgen kann Tim Meier, mit seinen 18 Lenzen am Anfang seiner Karriere, nur träumen. "Ein Platz in der Top Ten wäre ein Traum. Aber dazu muss alles passen: Strecke, Wetter, Material und natürlich meine Form", gibt sich der Rheinfelder realistisch. So dürfte sich sein Rennen in Cairns zu einem "Privatduell" mit David List aus Friedrichshafen entwickeln: "Wir sind beide extrem ehrgeizig und wollen das bestmögliche Resultat."



Meier musste Titelverteidiger List bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Salzdetfurth knapp den Sieg überlassen: "Das hat er einfach besser gemanagt." Dafür liegt Meier in der Bundesliga-Wertung vor seinem Kumpel: "Die letzten Rennen werden die Entscheidung bringen", freut er sich auf den Abschluss, der am 16. September in Titisee-Neustadt eingeläutet wird und am 23. September in Freudenstadt im Finale mündet.

Tim Meier, seit dieser Saison beim sächsischen Rennstall "Head Ciclo XC", ist gut 40 Stunden unterwegs bis er in Cairns, das zum zweiten Mal nach 1996 WM-Gastgeber ist, ankommt. "Meine Eltern fahren mich am Dienstag, 29. August, zum Treffpunkt nach Frankfurt. Von dort fliegen wir erst bis Singapur, dann weiter nach Cairns." Acht Stunden beträgt der Zeitunterschied zu Deutschland. Wenn Tim Meier am übernächsten Donnerstag um 15 Uhr in die Pedale steigt, ist es hierzulande sieben Uhr morgens. "Wir haben dank der frühen Anreise viel Zeit, uns zu akklimatisieren", so Meier, der als zweiter Starter das Teamrennen mit der deutschen Mannschaft bestreitet.

Einen Tag später wird es richtig ernst. Auf seine WM-Premiere hat Meier sich akribisch vorbereitet: "Mein israelischer Kumpel gab mir Streckenführung und Wetterlage durch." Zwar ist auf der Südhalbkugel noch Winter angesagt, doch im Nordwesten Australiens gilt das durch die Äquator-Nähe nur bedingt: "Dass es bis zu 30 Grad heiß wird, macht mir nichts. Aber die hohe Luftfeuchtigkeit könnte mir zu schaffen machen." Und: Mittags regnet es – kurz und heftig, weiß Meier: "Anfangs könnte die Strecke schmierig sein."

Die WM-Generalprobe hat Tim Meier glänzend gemeistert. Beim Rennen der Juniors Serie in Basel fuhr er an seinem 18. Geburtstag auf den vierten Rang – die beste Platzierung überhaupt. Cairns kann also kommen, auch wenn Meier im Vergleich zur Konkurrenz "nur" mit einem vorn gefederten "Hardtail" ins Rennen geht: "Die meisten Spitzenfahrer fahren ein Fully – sind also vorn und hinten gefedert", erklärt Meier: "Aber darüber mache ich mir keinen Kopf." Überhaupt hat sich der Wechsel zu Head Cyclo XC gelohnt: "Es war der richtige Schritt, ich habe viel gelernt. Vor allem, dass ich auf dem Rad ganz allein für mich verantwortlich bin."