Fußball-Kreisliga A-West Herber Rückschlag für den FV Degerfelden

Fußball-Kreisliga A-West: 1:2-Niederlage gegen spielstarken FC Steinen. Simon Baumann sorgt kurzfristig für Hoffnung

Fußball-Kreisliga A-West: – Es war ein Duell zweier Mannschaften knapp über dem Strich. Der FC Steinen spielte aber in der Partie beim FV Degerfelden auf dem Hertener Sportplatz seine ganze Routine aus und siegte auch verdient. Der FV Degerfelden steht zwar vier Punkte über dem ersten Absteigerplatz, muss aber weiter bangen. Für den FC Steinen dürfte dagegen der Ligaverbleib fast sicher zu sein.

Das sieht auch Trainer Michael Gessner so. "Das war heute ein Meilenstein. Wir haben 30 Punkte. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen", war Gessner stolz auf seine Mannschaft. Sie habe sich viele Chancen heraus gespielt und sei auch spielerisch dem Gegner überlegen gewesen. "Das war eines unserer besten Saisonspiele. Der Sieg hätte noch höher ausfallen müssen."

Auf der anderen Seite war der Degerfelder Spielertrainer Patrick Streule nicht zufrieden. "Immerhin haben wir es noch in eigener Hand, den Ligaverbleib zu sichern", so Streule, der mit den ersten 20 Minuten der Partie zufrieden war. Dann allerdings hatten die Gäste immer mehr Chancen. Zwei Gelegenheiten ließ der Steinener Paolo Disanto aus. Zunächst scheiterte er mit einem Kopfball an Torwart Steffen Birlin (26.), dann traf er allein vor dem Tor den Ball nicht richtig (29.). Kurz darauf parierte Birlin einen Schuss von Arben Zogaj. Die Gastgeber hatten nur eine Chance, als der Steinener Torwart Jens Richwalsky einen Schuss von Foday Sanneh abwehrte. Kurz vor der Pause vollendete Gültekin nach Vorlage von Zogaj zur Führung für die Gäste.

Nach der Pause köpfte der Degerfelder Simon Baumann knapp übers Tor. Statt des Ausgleichs mussten die Gastgeber den zweiten Gegentreffer einstecken. Zogajs Roller aus halblinker Position trudelte vom Pfosten ins Netz (58.). Im Gegenzug verkürzte Baumann auf 1:2 (59.). Bis zum Ende vergab der Gast weitere Chancen.

Zwei Mal scheiterte Colin Palatini in bester Position, dann köpfte Marco Disanto zu ungenau. In der Schlussminute hatten die Gäste Glück, den Sieg über die Zeit gebracht zu haben, als Richwalsky einen Kopfball von Michael Werth entschärfte.

"Jetzt dürfen wir nicht mehr patzen"

Bilder vom Spiel im Internet:

Seit fünf Jahren spielt Yannick Greschek (25) für den FV Degerfelden. Der Kapitän der Mannschaft, der in Herten wohnt, war nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen den direkten Abstiegskonkurrenten FC Steinen gar nicht glücklich.

Yannick, das war doch eine verdiente Niederlage. Oder sehen Sie das anders?

Die Steinener hatten schon mehr Chancen. Sie sind auch abgezockter als wir und schaukeln eine Führung locker über die Zeit.

Aber ihr hattet noch eine große Chance.

Ja. Das ist schade, dass der Kopfball von Michael Werth in der Schlussminute nicht im Tor landete.

Nach 20 Minuten ist der Gegner immer stärker geworden.

Stimmt. Zu Beginn ging ja noch alles ganz gut. Aber dann war bei uns auch die Laufbereitschaft nicht mehr da. Nach dem Wechsel kassieren wir in unserer Druckphase das 0:2. Das war die Entscheidung gegen uns, obwohl wir noch mal zum Anschlusstreffer geschafft haben.

Im Kampf um den Ligaverbleib sieht es jetzt nicht mehr ganz so gut aus.

Wir sind noch immer über dem Strich und haben es selbst in der Hand, dem Abstieg zu entgehen. Es kommen jetzt noch ganz wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten. Wir müssen zum SV Istein und spielen noch gegen den SV Weil III. Da dürfen wir auf alle Fälle nicht mehr patzen.