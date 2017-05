Regionalsport Hochrhein Herausforderung für TC BW Erzingen und TC RW Tiengen II

Tennis, 1. Bezirksliga Männer: Aufsteiger TC BW Erzingen baut auf bewährten Stamm. TC Dogern startet in der 2. Bezirksliga mit Handicap. Neuling TSG Eggingen/Lauchringen hofft auf den Ligaverbleib

Tennis, 1. Bezirksliga, Männer: (neu) Im TC RW Tiengen II und Aufsteiger TC BW Erzingen spielen in dieser Saison zwei Teams aus dem Landkreis Waldshut in der 1. Bezirksliga. Während das junge Tiengener Team in der Liga im vergangenen Jahr Erfahrungen sammelte, betreten die Erzinger Neuland. Sie wollen in der Liga bleiben.

Der TC BW Erzingen durfte als Tabellenzweiter der 2. Bezirksliga mit dem TC GW Neustadt aufsteigen. "Der Verband hat uns gefragt: Wollt ihr? Wir haben gleich zugesagt und wollen die Luft in der höheren Liga schnuppern. Wir freuen uns darauf", sagt Mannschaftsführer Daniel Gamp. Er sieht sein Team als krasser Außenseiter. "Aber wir kämpfen um jeden Ball und versuchen, den Ligaverbleib zu schaffen", gibt sich Gamp kämpferisch.

Mit Blick auf die Meldeliste spricht er von einem starken Erzinger Team. Doch in den ersten Spielen müssen die Blau-Weißen wahrscheinlich auf ihre Schweizer verzichten, die noch in der Heimat im Einsatz sind. Auch Michael Hafner steigt später ein. So wird's schon beim Auftakt am Sonntag beim TC Überlingen II eng.

Der TC BW Erzingen baut auf das Team, das auch den Aufstieg realisiert hat. Gamp: "Wir wollen keine neuen Spieler holen. Wir haben uns den Aufstieg mit dieser Mannschaft verdient, und so spielen wir auch." Der TC BW Erzingen geht mit Benedikt Boll, Simon Farsky, Daniel Gamp, Marcel Berger, Kevin Schnabl, Alexander Schmid, Rolf Schellenberger, Michael Hafner, Ivan Doneski, Roland Gamp, Niklas Stork und Dominik Netzhammer in die neue Runde.

2. Bezirksliga, Männer: – Nur noch zwei Teams vertreten die Region in der 2. Bezirksliga: der TC Dogern und Aufsteiger TSG Eggingen/Lauchringen. Für beide Teams ist der Ligaverbleib das primäre Ziel.

Der TC Dogern geht mit einem kleinen Handicap in die am Sonntag beginnende neue Saison. Der Kader ist durch Verletzungen und Absenzen etwas dünn. Mannschaftsführer Massimiliano Cafaro stehen nur acht Spieler zur Verfügung. Matthias Gey ist im Ausland. Frank Wassmer und Ivan Richard sind verletzt. Stefan Szymkiewicz, Raffaele Mordocco, Ralph Merlo, Johannes Gey, Cafaro, Ralph Bächle, Benjamin Brotz und Maximilian Pfeiffer sollen's richten. Los geht's am Sonntag gegen den TC BW Villingen II.

Mannschaftsführer Andreas Schmidt von der TSG Eggingen sieht's realistisch: "Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen. Für uns ist als Neuling jedes Spiel eine Herausforderung." Die TSG will in der Liga bleiben. Das Aufstiegsteam mit Dirk Eckert, Markus Kohler, Bernd Frei, Andreas Schmidt, Matthias Indlekofer, Eyrik Wolf und Robin Matt bildet das Gerüst. Die Egginger starten am Sonntag gegen den TC Pfaffenweiler.