Helen Grobert verlässt Ghost Factory Team

Mountainbikerin aus Remetschwiel kann in etwa einer Woche den Namen ihres neuen Teams nennen

Mountainbike: (gew) Helen Grobert aus Remetschwiel verlässt das Ghost Factory Racing Team. Dafür meldete Team-Manager Tom Wickles in einer offiziellen Erklärung für die neue Saison zwei Neuzugänge. Die Nachwuchs-Hoffnungen Malene Degn aus Dänemark und Vizeweltmeisterin Lisa Pasteiner aus Österreich werden das Team aus Waldsassen ergänzen. Die Schwedin Alexandra Engen, die Österreicherin Lisi Osl und die Niederländerin Anne Terpstra bleiben der Mannschaft erhalten.

Der Name von Helen Grobert fehlt in der Pressemitteilung von Ghost. Sie war vor zwei Jahren von Focus zu Ghost gewechselt. Was ihre neue sportliche Heimat angeht, wollte sich die 24-Jährige noch nicht äußern. Mit einem neuen Team ist sie aber im Gespräch. Etwa in einer Woche könnte der Wechsel perfekt sein. Derzeit ist jedenfalls noch nichts offiziell.

Helen Grobert gewann 2015 ihren ersten deutschen Meistertitel im Cross Country bei der der Elite. Die 24-jährige Sportsoldatin wurde in der vergangenen Saison Zehnte in der Gesamtwertung des Weltcups und nahm bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro teil. Dort schloss sie das Cross Country-Rennen als Zwölfte ab.