Mountainbike Helen Grobert mit furioser Aufholjagd

Fünfter Platz in Lenzerheide ist das bisher beste Weltcup-Ergebnis der 25-jährigen Mountainbikerin aus Weilheim-Remetschwiel. Sabine Spitz nach Sturz auf Platz 13

Mountainbike: (gew/eg) Im Ziel strahlte Helen Grobert vor Glück. Die 25-jährige Bikerin aus Weilheim-Remetschwiel, die für das Team Cannondale fährt, feierte in Lenzerheide/Schweiz als Fünfte das bisher beste Weltcup-Ergebnis in ihrer sportlichen Laufbahn. Den Sieg sicherte sich die Britin Amie Last, die sich nach einer Fahrzeit von 1:29:10 Minuten gegen Gunn-Rita Dahle-Flessja (Norwegen/+13 Sekunden) und Yana Belomoina (Ukraine/+27) durchsetzte. Olympiasiegerin Sabine Spitz wurde in einen Sturz verwickelt und musste sich mit Platz 13 trösten – knapp vor der Freiburgerin Adelheid Morath.

Dank einer starken Aufholjagd gelang Helen Grobert der Sprung aufs Podest, das beim Mountainbike die besten Fünf bilden. Am Ende hatte sie einen Rückstand von 1:08 Minuten auf die Siegerin. Das Spitzenergebnis von Helen Grobert ist auch deshalb eine positive Überraschung, weil sie von Sratposition 31 ins Rennen gegangen war und sich davon aber nicht beeindrucken ließ. Runde für Runde arbeitete sie sich nach vorn. "Ich bin mega happy, dass ich mein Ding durchziehen konnte und in keinen Sturz verwickelt war. Ich habe nichts riskiert", freute sie sich im Ziel. In vier von sechs Weltcup-Rennen ist sie damit in die Top Ten gefahren. "Ich dachte, wow", so Grobert.

Doch das Erstaunen wurde noch größer. Sie schnappte eine Gruppe vor sich, fuhr vorbei und eingangs der sechsten und letzten Runde hatte sie die Olympia-Zweite Maja Wloszczowska aus Polen noch zehn Sekunden vor sich. „Es hat geklappt, nachdem ich schon mehrmals Sechste war“, sagte Helen Grobert, die auf den letzten zwei Kilometern an Wlosczowska vorbei zog.

Sabine Spitz erging es nicht so gut. Sie lag noch vor Helen Grobert, als sie durch den Sturz der Niederländerin Anne Tauber vor ihr von der Linie abkam und stumpf mit dem Kopf aufprallte. „Das hat mich ziemlich gestaucht“, meinte Spitz im Ziel noch etwas benommen. Sie griff sich ans Genick. Im Vollbesitz ihrer Kräfte war sie danach nicht mehr. So war nicht mehr möglich als der 13. Platz (+2:57).