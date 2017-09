Mountainbike Helen Grobert Elfte in Cairns

Deutsche Vize-Meisterin aus Remetschwiel ist bei der Cross-Country-WM in Australien beste Deutsche. Sabine Spitz muss sich nach einem Sturz mit Platz 32 begnügen

Mountainbike: (sk) Die Deutsche Vize-Meisterin Helen Grobert (25) aus Remetschwiel hat bei der Cross-Country-WM in Cairns/Australien als beste Deutsche Rang elf belegt. Den Titel holte Jolanda Neff aus der Schweiz, 2:23 Minuten vor der Britin Annie Last und 3:04 Minuten vor Ex-Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot aus Frankreich. Sabine Spitz aus Niederhof musste sich nach einem Sturz mit Rang 32 begnügen.

Helen Grobert, auf Position 28 gestartet, begann rasch die Jagd um die besseren Plätze und fuhr nach der 1,6 Kilometer langen Startrunde bereits an 13. Stelle. In dieser Region kämpfte Grobert bis zum Ende der sechs Runden, wurde schließlich Elfte. In der Vorbereitung auf die WM hatte sie sich einen Infekt geholt, der intensive Einheiten über fast zwei Wochen nicht erlaubte. „Die Vorbereitung war schwierig, aber ich musste das abhaken. Ich habe alles gegeben und das war das Ziel. Unter diesen Umständen bin ich echt zufrieden. Platz elf ist ordentlich, darauf kann man aufbauen“, kommentierte Grobert ihr Ergebnis.

Sabine Spitz musste in der Startphase abbremsen, weil die Polin Maja Wloszczowska in ihre Linie kam. Das größere Problem war jedoch ein Sturz in einer Felspassage, wodurch sich ihr Lenker derart verbog, dass sie ihn nicht mehr gerade bekam und dann doch an der Technischen Zone anhalten musste. Am Ende blieb nur Rang 32 (+10:46) für die 45-Jährige. „Schade, beim Aufwärmen habe ich eigentlich sehr gut gefühlt“, schüttelte Spitz den Kopf.

Bei Adelheid Morath brach zu Beginn von Runde eins der Sattel, so dass sie eine halbe Runde lang ohne unterwegs war und dann an die Technische Zone musste. Mehr als Rang 23 (+7:15) war nicht mehr möglich. Wie gut sie eigentlich drauf war, zeigen zwei Rundenzeiten mit dem fünftbesten Wert.