Tennis Heimspiel für TC RW Tiengen

TC RW Tiengen setzt im letzten Saisonheimspiel am Sonntag um 11 Uhr gegen Schlusslicht TC Radolfzell erstmals den Engländer Ryan James Storrie ein, der in der Qualifikation in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden ist

Tennis-Oberliga, Männer: (gew) Der TC RW Tiengen hat als Tabellenzweiter am Sonntag um 11 Uhr das noch punktlose Schlusslicht TC Radolfzell zu Gast. Zwar wird die Tiengener Nummer Eins, der Schweizer Raphael Lustenberger, dieses Mal fehlen, doch ist hochkarätiger Ersatz aus Großbritannien in Sicht. So wird erstmals der Engländer Ryan James Storrie auf den Tennisplätzen an der Schlücht aufschlagen. „Darauf freuen wir uns alle“, sagt der Tiengener Trainer Christoph Back. Storrie kommt direkt aus Wimbledon nach Tiengen, wo er für das am Montag beginnende Turnier die Qualifikation gespielt, in der er in der ersten Runde allerdings gescheitert ist. Der TC RW Tiengen ist zwar Favorit, doch Back warnt vor zu viel Sicherheit. So wird Joshua Zeoli wegen einer Handgelenksverletzung nicht spielen können. Nach dieser Partie stehen für den TC RW Tiengen noch die beiden Spiele beim TC Grenzach (3.) und bei Spitzenreiter Karlsruher ETV an. Da rechnet sich Back nicht zu viel aus. Um so wichtiger wäre ein Sieg am Sonntag vor heimischem Publikum.