Fußball-Bezirksliga Hattricks von Andreas Ranert und Sven Maier

Fußball-Bezirksliga: Torlaune bei den Stürmern des FC Wehr und FC Tiengen 08. Schönaus Dominik Pfeifer trifft beim 5:2 in Weilheim sogar vier Mal. Vier "Rote Karten" an einem Wochenende gab es lange nicht mehr

Fussball Bezirksliga

SV Herten – FC Tiengen 08 0:5 (0:3)

(gru) Vor Wochenfrist war Sven Maier an vier Treffern beim 5:1 gegen den FC Wittlingen beteiligt. In Herten traf der Stürmer drei Mal ins Netz. Das Debakel bahnte sich früh an: Erdal Kizilay traf nach zwei Minuten zur Führung. Seinen Seitfallzieher parierte SVH-Torwart Andreas Bolinger noch, lenkte den Ball aber unglücklich an Philipp Bitzers Knie – 0:2. „Davor waren wir zumindest ebenbürtig, betrieben aber viel Aufwand ohne Ertrag“, war Trainer Thorsten Szesniak nach der Klatsche bedient: „Mit Maiers erstem Tor zum 0:3 war die Partie für uns gelaufen.“ Georg Isele war begeistert: „Nicht nur Sven spielte überragend. Das Team hat nichts mehr zugelassen.“ Maier legte nach der Pause zwei Treffer nach. „Rückschläge passieren, aber mit so einer Leistung holen wir am Samstag in Waldshut nichts“, analysierte SVH-Sportchef Matthias Tröndle.

SV Jestetten – FC Erzingen 3:1 (1:1)

(gru) Der Auftakt war äußerst turbulent. Für die Hausherren hatte Silvan von Ow (6.) einen Foulelfmeter verwandlet und Sandro D’Accurso (12.) traf für den Gast vom Punkt. Dazwischen marschierte Erzingens Steffen Hönig (9.) nach einer Schiri-Beleidigung mit „Rot“ in die Kabine. „Zwei Mal reagiert Torwart Frey danach super gegen D’Accurso“, trauerte FCE-Trainer Christoph Fluck den vergebenen Chancen nach: „Unterzahl über 80 Minuten war kaum zu überstehen, zumal auch Stefan Fels verletzt ausfiel.“ Die Gastgeber gingen noch vor der Pause durch Silvan von Ows Freistoß in Führung. Francesco Arena erstickte drei Minuten nach dem Wechsel jegliche Erzinger Hoffnungen mit dem 3:1 im Keim.

FC Wehr – SV Weil II 3:1 (0:1)

(gru) Der Hattrick von Andreas Ranert begeisterte die Wehrer Zuschauer. Nach dem Rückstand zur Pause schnappte sich der Torjäger den Ball, als Schiri Leisinger auf Strafstoß und "Rot" entschied, weil Dustin Riede auf der Torlinie die Hand ins Spiel gebracht hatte. In der Folge netzte Ranert noch zwei Mal ein.

FC Rot-Weiß Weilheim – FC Schönau 2:5 (2:0)

(gru) Trifft Markus Flum nach der Pause und baut die Führung nach den Toren von Benjamin Gunkel und Arber Islami aus, dann ist die Partie entschieden. So aber schlägt die Stunde von Dominik Pfeifer, der die Partie mit vier Toren zwischen der 58. und 86. Minute fast allein dreht. "Wir müssen den Deckel drauf machen, dann haben wir die Punkte", war RW-Trainer Lars Müller zumindest von den ersten 45 Minuten sehr angetan.

VfR Bad Bellingen – SpVgg. Brennet-Öflingen 0:2 (0:1)

(gru) Neuzugang Timo Bernauer war der strahlende Held. Vor Wochenfrist hielt er als Aushilfs-Torwart beim 0:0 in Schönau den Kasten dicht. Nun traf der Ex-Rotzler doppelt und bescherte der SpVgg. Brennet-Öflignen einen wichtigen Sieg im Aufsteiger-Duell. Eng wäre es nur geworden, wäre VfR-Torjäger Tim Siegin mit seinen vier Großchancen nicht so fahrlässig umgegangen.

FC Wittlingen – VfB Waldshut 3:1 (0:0)

(gru) "Liegen wir zur Pause mit 0:3 hinten, beklage ich mich nicht", schimpfte VfB-Trainer Giuseppe Pavano nach Platzverweisen gegen Danilo Leggio und Szymon Maciejewski vor allem über den Unparteischen. Markus Metzger hatte Leggios Körpereinsatz gegen Salvatore Di Mattia als Foul erkannt und "Rot" gezückt. Den Strafstoß zum 1:1 verwandelte Alexander Herbst. Zuvor hatte Shqiprim Kertoku nach einem abgewehrten Schuss von Shaban Ljimani per Abstauber die Waldshut Führung erzielt. Sieben Minuten vor Ende ließ sich Maciejewski von Zuschauern provozieren, kassierte ebenfalls die Rote Karte: "Die Leute haben hinter unserem Tor nichts zu suchen", ärgerte sich Pavano: "Mit zwei Mann weniger kassieren wir dann noch zwei Treffer."