Harte Strafen für Passvergehen

Juniorenfußball: Sportrichter Werner Bolte vom Fußballbezirk Hochrhein hat aufgrund von Verfehlungen eines Vereins ein hartes Urteil sprechen müssen

Juniorenfußball: (sk) Sportrichter Werner Bolte (Lörrach) vom Bezirksfußballausschuss des Bezirks Hochrhein hat aufgrund von Verfehlungen eines Vereins ein hartes Urteil sprechen müssen. So hat dieser Verein – nach Recherchen des SÜDKURIER und Studium der teilweise bereits korrigierten Tabellen kann es sich dabei nur um den FC Friedlingen handeln – 500 Euro Geldstrafe und 10 Euro Kosten zu bezahlen, weil er das Online-Spielrecht für elf Spieler beantragt hatte, ohne dass die Unterlagen auf Nachfrage des Verbands vorgelegt bzw. nur unvollständig vorgelegt werden konnten. Das Spielrecht für die Spieler wurde ab 1. Juli 2016 widerrufen. Der Südbadische Fußballverband hat dem Verein den Vollzug der Einziehung der Spielrechte mitgeteilt.

Aufgrund des Einsatzes dieser Spieler wird es auch zu einigen Spielwertungen kommen. So kommt es bei den D-Junioren zu fünf Spielverlusten, bei den C-Junioren zu einem und bei den A-Junioren auch zu einem. Diese Spielwertungen kosten den Verein noch einmal 125 Euro Strafe und 10 Euro Kosten. Der betroffene Verein darf im weiteren Verlauf der Saison Pässe nur in der alten Form beantragen (Einreichung in Papierform per Post).

Was Bezirksjugendwart Harald Fengler (Albbruck) und die Verantwortlichen im Bezirk sehr betroffen macht, ist die Tatsache, dass sich seitens des Vereins niemand an der Aufklärung des Vorgangs beteiligte. Es wurde weder auf entsprechende Mails noch auf telefonische Kontaktaufnahme mit dem Vorsitzenden reagiert.