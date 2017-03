Harte Aufgabe für SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesligist spielt auf seinem Naturrasenplatz am Samstag gegen den Tabellenzweiten SV Kirchzarten. Kevin Schmid steht wieder zur Verfügung. FSV Rheinfelden erwartet am Samstag im Europastadion den VfR Hausen

Fußball-Landesliga: (gew) Schwere Aufgaben haben der SV 08 Laufenburg und der FSV Rheinfelden bei ihren Heimspielen. Der SV 08 Laufenburg (15.) erwartet am Samstag den SV Kirchzarten (2.) auf seinem Naturrasenplatz. „Unser Gegner hat in den Spielen nach der Winterpause am meisten gepunktet. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir auch gegen stärkere Teams punkten können“, sagt Trainer Stefan Scheuble. Auch in der Vorrunde habe man bei der 0:2-Niederlage nicht schlecht ausgesehen. Wieder dabei ist Student Kevin Schmid.

Der FSV Rheinfelden (12.) erwartet am Samstag auf dem Kunstrasen des Europastadions den VfR Hausen (8.). Fraglich ist noch der Einsatz der angeschlagenen Vincent Kittel und Patrick Rueb. In der Vorrunde siegten die Rheinfelder mit 2:0. FSV-Spielertrainer Anton Weis warnt: „Trotz vier Spielen ohne Niederlage müssen wir den Ball flach halten. Wir stecken noch immer im Abstiegskampf.“