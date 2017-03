Hardy Flum siegt für LG Hohenfels

Weilheimer Läufer verteidigt bei den Deutschen Crossmeisterschaften im niedersächsischen Löningen seinen Titel in der Klasse M50 über 5840 Meter

Leichtathletik: (sk) Der Weilheimer Hardy Flum verteidigte bei den Deutschen Crossmeisterschaften im niedersächsischen Löningen erfolgreich seinen Titel in der Klasse M50 über 5840 Meter. Auf der selektiven und mit künstlichen Hindernissen versehenen Strecke schlug Klaus Eckstein von der LG Nordhorn gleich in der ersten Runde ein hohes Tempo an, dem nur noch vier Läufer aus dem 50 Mann starken Teilnehmerfeld folgen konnten. Darunter mit dem Berglaufweltmeister Stefan Hinze (SSC Hanau Rodenbach) und Hardy Flum die Mitfavoriten. Die Fünfergruppe blieb bis zum Schluss zusammen.

Auf der letzten Steigung zog Hinze nochmals an, wohlwissend, dass Hardy Flum als einer der spurtstärksten deutschen Altersklassenläufer noch mit von der Partie war. Das Loch konnte jedoch von der Gruppe geschlossen werden. In einem packenden Finish stürmten alle fünf Läufer auf die Ziellinie. Mit einem fulminanten Endspurt auf den letzen Metern setzte sich Flum in 21:01 Minuten von seinen Kontrahenten hauchdünn ab. Wie knapp das Rennen ausging, belegt die Tatsache, dass alle vier Verfolger in derselben Sekunde (21:02 min) einliefen.