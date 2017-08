Sportschießen Hannes Genter (WTS Hochrhein Wehr) wird Deutscher Meister

Wurfscheibenschütze holt sich den Titel bei den B-Junioren in München mit 116 Treffern. Silber mit Dominik Stratz und Maximilian Walde in der Mannschaftswertung

Sportschießen: – Die Wurfscheibenschützen der WTS Hochrhein Wehr setzen ihre Erfolgsstrecke bei den Detuschen Meisterschaften in München-Hochbrück auf der Olympia-Schießanlage fort. Nach zwei Bronzemedaillen für Cornelia Schwald-Bumblat im Einzel sowie im Team mit Diana und Alexandra Genter, legte Hannes Genter nach. Der B-Junior erzielte 116 Treffer und holte sich damit dem Titel in seiner Altersklasse. In der Mannschaft mit Maximilian Walde und Dominik Stratz verpasste er das zweite Gold nur hauchdünn. Dem Trio fehlte am Ende nur ein Treffer und so reichte es aber doch zu Silber. A-Junior Julius Riehm hatte sich mit 111 Treffern fürs Finale qualifiziert. Nach 15 Schüssen erreichte er das Medaillenmatch um Bronze, musste dann aber mit Platz vier im Trapschießen zufrieden sein.