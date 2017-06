Handball HC Lauchringen steigt in die Südbadenliga auf

HC Lauchringen steigt in die Südbadenliga auf

Handball: B-Jugend nutzt die dritte und letzte Chance zum Aufstieg

Handball: – Aller guten Dinge waren drei für die B-Jugend des HC Lauchringen. Das Team nutzte die dritte und letzte Möglichkeit, um sich für die Südbadenliga zu qualifizieren. Nachdem der direkte Aufstieg als Meister der Bezirksklasse nicht wie erhofft erfolgt war, versuchte es das Team vergeblich bei einem Qualifikationsturnier in Weil gegen Gundelfingen, Dreiland und Allensbach/Dettingen. Nach einem starken Auftritt gegen Gundelfingen, das dieses Turnier am Ende gewonnen hatte, ging den Lauchringern die Luft aus. Es folgte unglückliche Niederlagen.

Beim Turnier in Allensbach schlugen die Lauchringer dann aber zu. Gegen Ehingen waren Anspannung und der Wille, das Turnier zu gewinnen, zu spüren. Die Mannschaft kam mit dem kampfbetonten Spiel sehr gut zurecht und zog nach zehn Minuten auf fünf Tore weg. Nach der Pause wurde der Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf sieben Tore ausgebaut. Kurz vor Schluss wurde es spannend. Vier Sekunden vor Schluss bekam Ehingen einen Freiwurf – bei einem Stand von 29:28. Der gegnerische Spieler fand die Lücke, stieg hoch und warf zeitgleich mit dem Abpfiff. Torwart Jeffrey Nowakowski wehrte ab, rettete den Sieg.

Gegen die SG Allensbach/Dettingen liefen die Lauchringer lang einem Rückstand hinterher. Erst nach zehn Minuten wendete sich das Blatt. Trotzdem wurde es ein offener Schlagabtausch. In dieser Phase trumpfte Jan Baumgatrner auf, setzte bei Tempogegenstößen seine Schnelligkeit ein. Das war die Basis zur Revanche für die Niederlage in Weil und einem 26:23-Sieg. Der Aufstieg in die Südbadenliga ist perfekt.