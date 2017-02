Grundschule Tumringen holt den Titel

Schulfußball: Buben aus dem Lörracher Stadtteil besiegen die Dinkelbergschule Rheinfelden im Finale mit 1:0. Hans-Thoma-Schule Warmbach und Hebelschule Lörrach verpassen das Endspiel im Siebenmeter-Schießen

Schulfußball: – Die Grundschüler aus Tumringen sind Hallenfußballmeister des Landkreises Lörrach. Die Mannschaft aus dem Lörracher Stadtteil setzte sich im Finale mit 1:0 gegen die Dinkelbergschule Rheinfelden durch. Entscheidend war ein sehenswerter Treffer: Schneller Angriff über rechts, Querpass vors Tor – 1:0.

In der Lörracher Wintersbuckhalle spielten 16 Mannschaften um die Meisterschaft der Grundschulen des Landkreises Lörrach. Spielberechtigt waren alle Schüler des Jahrganges 2006 und jünger. Die Vorrunde wurde in vier Gruppen à vier Mannschaften gespielt. Die Gruppensieger spielten das Halbfinale, in dem sowohl die Hans-Thoma-Grundschule Warmbach als auch die Hebelschule Lörrach unglücklich im Siebenmeter-Schießen scheiterten. Im Endspiel setzten sich die Schüler der GS Tumringen durch.

Die Jungs aus Tumringen spielen nun am Finalturnier des Regierungspräsidium Freiburg, das die Turniere im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia" veranstaltet. Organisiert wurde das Lörracher Turnier von der Hellbergschule Brombach unter der Leitung ihres Konrektors Thomas Schmitt, der auch Schulfußballbeauftragten des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) ist. Tatkräftig unterstützt wurde er von seinen Schülerinnen und Schülern, die die Spiele pfiffen und für die Bewirtung der Gäste sorgten. Bei der Turnierleitung bewährte sich Joshua Badura, der sein freiwilliges soziales Jahr an der Hellbergschule leistet.

Eine weitere Chance zur Qualifikation für das Finalturnier ist ein Freiluftturnier im Lörracher Grütt im Frühjahr. Hier dürfen sich auch Mädchenmannschaften melden. Die Termine für die Turniere stehen noch nicht fest, aber Thomas Schmitt wird alle Schulen rechtzeitig einladen.